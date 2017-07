Medicial : des services de gouvernance et de maintien à domicile La société Medicial propose des services de coordination de retour et de maintien à domicile, d'aide administrative à domicile, mais aussi et surtout, des services de gouvernance. Dans les départements du Rhöne et de l'Ain. Détails.

« Passionnée par la relation d'aide, j'ai été très vite persuadée qu'il fallait non pas, adapter les gens au système mais faire que le système s'adapte à eux » indique Karine Finet à l’origine de ce concept. Plus concrètement, elle propose aux personnes qui ont des soucis de santé et qui veulent rester chez elles dans les meilleures conditions ou qui veulent travailler sur un placement en institution en douceur, sans passer par la phase hospitalisation, une prise en charge globale de leur quotidien.



« Avant d’être assistante sociale en milieu hospitalier, j’exerçais mon activité dans un centre médico-social, je connais la surcharge de travail de mes collègues » précise Karine Finet. Et d’ajouter : « malgré toute leur bonne volonté, elles ne peuvent voir toutes les personnes en difficulté à leur domicile. C'est donc tout naturellement que j'ai souhaité créer une société qui permette de les soutenir et du même coup, d’aider les personnes malades perdues dans ce système médico-social qui est devenu de plus en plus régit par des subventions, des cadres politiques, des diversités d’interventions et d'organismes ».



Toujours en lien avec eux et leurs proches, Medicial gère leur quotidien en créant une équipe d'intervenants à la maison qui corresponde à leurs besoins et dont Karine Finet est l’unique interlocutrice ; c'est elle qui se charge des courses pour l'aide à domicile, du renouvellement du traitements pour l’infirmière ou des produits d’hygiène pour l'auxiliaire de vie, c'est aussi elle qui gère leur planning et les conflits s'il y en a.



« En les accompagnant chez le médecin, aux examens médicaux, aux rendez-vous administratifs et en les aidant dans leurs courriers et même dans la prise en charge de leurs animaux de compagnie je vais gérer les urgences en lien avec la famille, les voisins et un réseau de professionnels compétents (médecins, services d'aide à domicile, prestataires de santé, téléassistance, électriciens, plombiers, vétérinaires etc.) » précise encore Karine Finet.



Une visite hebdomadaire est effectuée systématiquement mais la personne peut joindre Karine Finete sur son portable quand elle le souhaite 7J/7. Medicial propose même un système de visio-conférence sécurisée que les patients peuvent utiliser s'ils ont besoin de montrer un papier, une plaie ou un dysfonctionnement dans la maison et ce, toujours 7J/7.



L’interlocuteur unique est très apprécié. Fini le stress et les heures à passer de services en services pour avoir la bonne personne, fini les inquiétudes des aidants pour savoir ce qui se passe à la maison, comment organiser leur temps pour les visites de "contrôle". Le patient s'occupe lui-même de son bien-être et a le sentiment d’être soutenu dans toutes les situations ; quant à la famille, elle passe de bons moments en reprenant son rôle de… famille.



Les mauvais moments et démarches stressantes sont portées par quelqu'un de bienveillant et réactif. Les services de gouvernance sont dix fois moins chers qu'une maison de retraite ou que ceux d’un établissement de santé et sont proposés pour tous les âges dans les départements du Rhône et l'Ain.



« Il est navrant de voir des aidants s'épuiser, des malades hospitalisés parce qu’ils n'en peuvent plus d’être seuls à la maison, de voir des placements en maison de retraite subit par le patient et sa famille... alors que nous pouvons tant faire à la maison avec une organisation béton » conclut Karine Finet...



Medicial

45 rue d'Alma - 69400 Villefranche

gsm : 06.22.25.85.96 - f : 09.57.21.66.64



Publié le Mardi 18 Juillet 2017





