Médical Lafayette : nouvelle chaîne de magasins pour seniors Cela fait déjà une quinzaine d’années que des magasins proposant des produits spécifiques pour les seniors se lancent sur le marché. Avec des résultats pas toujours au rendez-vous… Dernier en date ? Médical Lafayette, inauguré il y a deux mois dans le sud-ouest et qui vise une cinquantaine de magasins d’ici trois ans.

Les magasins entièrement dédiés aux seniors sont apparus sur le marché il y a une quinzaine d’années avec l’ouverture d’un concept-store de ce type à Barcelone. L’idée ? Offrir un espace au sein duquel les seniors trouveraient tout ce dont ils peuvent avoir besoin.



Des aliments, des compléments alimentaires, mais également du matériel techno et des gadgets facilitant le quotidien, des téléphones simplifiés, des vêtements faciles à enfiler, des chaussures orthopédiques, etc. Bref, un véritable « supermarché pour seniors ».



Depuis ce premier magasin catalan, le concept a également été décliné en France (notamment à Paris et Lyon), en Allemagne ou aux Pays-Bas avec plus ou moins de succès d’ailleurs… Aujourd’hui, c’est le groupe Lafayette Conseil* qui se lance dans cette aventure avec Médical Lafayette, une boutique de 300 m2 qui a ouvert ses portes il y a deux mois dans le centre-ville de Toulouse.



Ce « supermarché pour seniors » aux larges allées -pour les fauteuils roulants- propose toute une palette de produits spécifiquement pensés pour cette clientèle, notamment dans le domaine du bien-être mais également dans l’alimentaire, la mobilité, le textile, les nouvelles technos, la domotique, etc. Bref, tous les secteurs de la Silver Economie. En tout, 15.000 références, ce qui est tout simplement l’une des offres le plus large sur le marché.



Bonne idée : la mise en place d’une livraison gratuite à partir de 75 euros d’achat et le tiers payant. Si le concept fonctionne, le groupe envisage la création d’une cinquantaine de magasins d’ici trois ans… Affaire à suivre, le marché est désormais peut-être mature pour ce type d’offre.



*Le groupe compte 117 pharmacies, 43 magasins d’optique et 3 parapharmacies auquel s’ajoute ce premier magasin pour les seniors.



Publié le Mardi 11 Juillet 2017 dans la rubrique Consommation | Lu 167 fois





Dans la même rubrique : < > Foire aux vins d'automne : les belles surprises de Lidl pour la rentrée Les blancs de l'été