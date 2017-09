Maye Musk, mannequin vedette de 69 ans Ce qui était encore rarissime il y a dix ans est en passe de devenir relativement courant. En effet, de nos jours, de plus en plus de mannequins de 60 ou 70 ans deviennent des stars de podium et des réseaux sociaux. C’est le cas de la Canadienne Maye Musk, 69 ans qui défile désormais lors des Fashion Week et fait la une des magazines.

Ce qui n’était qu’anecdotique il y a encore quelques années est en passe de devenir un véritable phénomène de société un peu partout sur la planète où les cheveux gris sont de plus en plus tendance.



Cela a démarré dans l’univers du luxe qui voulait toucher plus directement cette clientèle qui ne se sentait plus concernée par les publicités, mais aussi avec certains grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier qui fut le premier à intégrer des mannequins seniors dans ses défilés.



Aujourd’hui, pas une « fashion week » sans cheveux gris sur les podiums et même les grands magazines de mode s’y mettent ! Dernier exemple en date avec Maye Musk, 69 ans, de longs cheveux blancs qui est en passe de devenir une star de la mode.



Cette ancienne diététicienne originaire de Toronto au Canada a élevé seule ses trois enfants, dont Elon Musk, le célèbre patron de la marque de voitures électriques Tesla. Elle a toujours fait du mannequinat, mais sa carrière a surtout décollé sur le tard ; la célébrité de son fils aidant… De fait, elle vient de défiler lors d’une Fashion Week et Vogue Korea l’a prise pour faire la couverture de son magazine.



Au-delà des défilés et des magazines, Maye Musk est également une star des réseaux sociaux, notamment d’Instagram où de plus en plus de mannequins seniors parviennent à se « faire une place au soleil ». La septuagénaire est ainsi suivie par plus de 55.000 followers. Sur son profil elle indique en anglais « model for 5 decades » (mannequin depuis cinq décennies).



Publié le Lundi 11 Septembre 2017 dans la rubrique Santé





