Mastanamma : une Indienne star sur YouTube à 106 ans grâce à ses recettes

Elle est totalement inconnue en France et pourtant, cette vieille dame de 106 ans (même si en Inde, il est difficile de confirmer sa véritable date de naissance) est une star de la Toile. En effet, Mastanamma est devenue célèbre sur le web, notamment sur YouTube, en postant des vidéos de recettes traditionnelles. Elle est désormais suivie par deux millions d’internautes !



Tout commence il y a quelques mois quand son petit-fils Laxman, souhaite lancer une chaine de cuisine sur YouTube avec des amis. Sa grand-mère, cuisinière de métier qui vit dans le sud du pays, se propose alors de l’aider… Sauf que petit à petit, c’est elle qui lui a « volé la vedette » ! En effets, à chaque fois, ses apparitions, ses recettes et son savoir-faire (notamment son maniement du couteau en forme de faux) ont fait exploser les audiences.



Et aujourd’hui, la chaine Country Foods ne fonctionne que grâce à ses petits plats préparés de manière traditionnelle, au feu de bois et toujours à l’extérieur : poulet au curry, bananes et pousses de bambou, etc. De quoi vous faire saliver et découvrir une cuisine venue d’ailleurs !