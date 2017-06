Maltraitance : 16% des ainés sont touchés dans le monde selon l'OMS A l’occasion de la Journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées, l’Organisation Mondiale de la Santé rappelle qu’environ un ainé sur six est victime de maltraitance sous une forme ou une autre. Ce chiffre est supérieur aux estimations précédentes et devrait encore augmenter avec le vieillissement de la population à l’échelle mondiale. Il faut que le grand public prenne conscience de ce drame humain !





« La maltraitance des personnes âgées est en augmentation, ce qui a de graves conséquences individuelles et sociétales pour les 141 millions de personnes âgées dans le monde » souligne Alana Officer, conseiller principal en santé au Département Vieillissement et qualité de vie de l’OMS. « Nous devons faire beaucoup plus d’efforts pour prévenir et combattre les actes de maltraitance sous leurs différentes formes, dont la fréquence augmente », a-t-elle ajouté.



Le problème de la maltraitance des ainés, qui reste en général un sujet tabou, commence à être mieux connu à l’échelle mondiale. Rappelons que la maltraitance consiste en un acte unique ou répété, ou en l’absence d’intervention appropriée, dans le cadre d’une relation censée être une relation de confiance, qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne qui en est victime. Tous les types de maltraitance des personnes âgées ont des conséquences en termes de santé et de bien-être.



Les sévices psychologiques sont la forme de maltraitance la plus courante. Ils consistent en des comportements qui rabaissent la personne ou nuisent à son bien-être, par exemple employer le tutoiement, mettre quelqu’un dans une situation embarrassante, détruire ses effets personnels ou l’empêcher de voir ses amis et sa famille.



La maltraitance financière, dont sont également victimes certaines personnes âgées, consiste à détourner de l’argent ou des biens. La négligence est le fait de ne pas répondre aux besoins fondamentaux, tels que l’alimentation, le logement, l’habillement et les soins médicaux.



La maltraitance a plusieurs conséquences sur la santé, dont les traumatismes, la douleur, la dépression, le stress et l’anxiété. Chez la personne âgée, elle accroît le risque de placement en maison de retraite, le recours aux services d’urgence, les hospitalisations et les décès.



« Malgré sa fréquence et ses graves conséquences en termes de santé, la maltraitance des personnes âgées reste l’un des types de violence les moins étudiés dans les enquêtes nationales et l’un des moins pris en compte dans les plans nationaux de prévention de la violence », ajoute Mme Officer.



D’ici à 2050, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus aura doublé pour atteindre deux milliards à l’échelle mondiale et l’immense majorité des personnes âgées vivra dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Si la proportion de personnes âgées victimes de maltraitance reste stable, le nombre de personnes touchées va rapidement augmenter en raison du vieillissement de la population et elle atteindra 320 millions en 2050.



« La maltraitance des personnes âgées est rarement abordée dans les cercles de prise de décisions et considérée comme prioritaire pour la recherche et seule une poignée d’organisations s’en occupent », relève de son côté le Dr Etienne Krug, directeur du département Prise en charge des maladies non transmissibles de l’OMS. « Les pouvoirs publics doivent protéger de la violence l’ensemble de la population. Nous devons faire en sorte que ce grave problème de société soit mieux connu, comprendre comment le prévenir et participer à la mise en place des mesures nécessaires ».



Stratégie et plan d’action mondiaux

En mai 2016, les ministres de la santé ont adopté à l’Assemblée mondiale de la Santé la stratégie et le plan d’action mondiaux sur le vieillissement et la santé. La stratégie fournit des orientations pour mener dans les pays une action coordonnée conforme aux objectifs de développement durable.



Dans le cadre de cette stratégie, les mesures prioritaires concernant la maltraitance des personnes âgées sont les suivantes :

- Améliorer les études sur la fréquence de la maltraitance des personnes âgées, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire d’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient et de l’Afrique, pour lesquels on dispose de peu de données.

- Collecter des données et mettre au point des orientations sur les moyens de combattre et de prévenir efficacement la maltraitance des personnes âgées. Les pouvoirs publics doivent d’abord évaluer les efforts déjà déployés, par exemple en matière de formation des aidants et d’utilisation de services téléphoniques d’aide, et publier les résultats de ces évaluations.

- Soutenir les pays afin de prévenir et de combattre la maltraitance des personnes âgées.



L’Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 66/127, a proclamé le 15 juin Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Cette journée offre l’occasion au monde entier de dénoncer les abus et les souffrances dont sont victimes certaines personnes âgées.



Publié le Lundi 19 Juin 2017







