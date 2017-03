MBV se lance dans l'aide à domicile des personnes âgées Depuis quelques semaines, le groupe MBV-UNION, acteur historique de la dépendance et de l’accompagnement du « bien-vieillir » en France propose une nouvelle offre dans le domaine de l’aide à domicile aux personnes âgées et aux personnes handicapées, en intégrant de nouveaux services : SSIAD, SPASAD et SAAD.

Trois SSIAD :

MBV a repris dans la Somme, la gestion de trois services de Soins Infirmiers à Domicile bien implantés sur leur territoire depuis les années 80-90. L’intégration au sein du groupe a permis à ces services d’obtenir une meilleure coordination et une mutualisation permettant la mise en place de prestations nouvelles d’interventions d’ergothérapie au domicile des patients et l’extension de trente places supplémentaires.



Deux SPASAD :

Avec des partenaires locaux de proximité à Abbeville et Amiens, les SSIAD de MBV ont répondu à un appel à candidature lancé par le Conseil Départemental et l’ARS pour l’expérimentation de Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile et leurs projets ont été retenus sur deux territoires. Ces SPASAD ont pour objectif d’accompagner des personnes, de la prévention des risques de fragilité à la prise en charge des situations de grande dépendance quels que soient leur âge, leur situation de handicap ou leur pathologie, avec l’objectif d’être un acteur déterminant du retour à domicile en sortie d’hospitalisation.



Un SAAD :

Déjà doté d’un Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile proposant des prestations dans le département de l’Hérault, le groupe a été choisi parmi huit candidats repreneurs potentiels, pour la reprise d’une association d’aide à domicile en difficulté implantée sur Montpellier. Cette reprise a permis de sauver près d’une trentaine d’emplois et d’assurer la continuité des prestations servies auprès d’environ 130 familles.



Trois types de structures distinctes mais dont la mission commune d’aide, d’accompagnement et de soins participe au maintien dans leur domicile dans de bonnes conditions des personnes fragilisées.



