Limoges : six scooters médicalisés en libre-service dans une maison de retraite Expérience intéressante qui se déroule actuellement à Limoges dans le département de la Haute-Vienne. En effet, six scooters médicalisés sont à la disposition des personnes âgées vivant dans une maison de retraite du coin, qui peuvent utiliser ces machines à quatre roues pour aller se promener. Et retrouver de l’autonomie et de la liberté.

La plupart des résidents en maisons de retraite vivent souvent reclus et confinés au sein de leur établissement. Certes, la plupart des structures possèdent leur propre jardin, un espace que les ainés utilisent, mais d’où ils ne sortent pratiquement jamais.



Afin d’inciter ces ainés à bouger et sortir, le groupement Autonom’Lab vient de lancer une intéressante expérience à Limoges. En effet, cette structure qui regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations et des individuels a mis à disposition d’une maison de retraite, six scooters médicalisés.



Ces petites machines à quatre roues roulent doucement et en douceur grâce à leurs moteurs électriques. Faciles à manier, les personnes âgées à mobilité réduite s’assoient et peuvent se déplacer où bon leur semble, retrouvant ainsi, de l’autonomie et de la liberté ! Et donc de la joie de vivre. Il va sans dire que sans ces machines, ces ainés ne sortiraient pas ou pratiquement pas de leur EHPAD.



Les scooters ont été prêté jusqu’à la rentrée prochaine. Si fin septembre, l’essai s’avère concluant, il faudra ensuite trouver un moyen de financer ces machines qui coutent tout de même plusieurs milliers d’euros et qui ne sont bien évidemment, pas remboursés par la Sécurité sociale. Ce n’est donc pas gagné, mais affaire à suivre…



Pour rappel, depuis 2007 au Pays-Bas, une loi sur le handicap impose aux communes la mise en place de subventions visant à aider les personnes handicapées et/ou âgées à acheter une petite voiturette ou scooter électrique, afin de retrouver leur mobilité et la liberté de se rendre où bon leur semble. Depuis, ces petits moyens de transport à trois ou quatre roues se multiplient sur les routes et trottoirs du pays.



