Les Tempes Grises : plateforme d'experts retraités pour venir en aide aux particuliers Les Tempes Grises est une nouvelle plateforme Internet qui doit permettre aux retraités de mettre leurs compétences au service des besoins ponctuels des particuliers moyennant finance. Un bon moyen de se sentir utile, de rester connecter à la « vraie vie » et de mettre un peu de beurre dans les épinards à la fin du mois. Détails.

Le concept n’est pas totalement nouveau. Il existe d’ores et déjà des sites web proposant ce type de services, mais il est toujours intéressant d’alerter les lecteurs sur les nouvelles options qui s’offrent à eux. Ainsi, la nouvelle plateforme web baptisée Les Tempes Grises (le nom est plutôt bien trouvé) propose aux retraités de proposer leurs services (administratif, juridique, architecture, finance, informatique, traduction, enseignement, etc.) à des particuliers qui pourront faire appel à eux de manière ponctuelle.



« Que ce soit par passion, volonté de conserver une activité et du lien social ou pour compléter leurs revenus, les retraités peuvent désormais mettre leur expertise au service de particuliers, grâce à la plateforme Les Tempes Grises », déclare Quitterie Jobin, la Fondatrice de la plateforme. C’est la magie du web !



Au-delà d’un apport de revenus supplémentaire, c’est bien évidemment l’occasion pour les jeunes retraités de maintenir une activité intellectuelle, tout en engageant un lien intergénérationnel et une transmission de savoirs avec les particuliers qui recherchent des conseillers disponibles et expérimentés.



Pour informations, Quitterie Jobin. 34 ans est maman de deux petites filles. Quitterie est issue de l’univers de la communication. L’idée des Tempes Grises est née grâce à ses grands-mères, de ferventes supportrices du travail après la retraite et qui ont toujours eu à coeur de poursuivre des activités tournées vers les autres, pour moins se voir vieillir et pour se sentir toujours utiles à quelque chose, pour quelqu’un.

Les seniors sont riches de maturité, d’expériences, de sagesse et heureux de pouvoir transmettre autour d’eux. On le répète à longueur d’années depuis quinze ans. Alors, pourquoi s’en priver ?



