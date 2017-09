Les SUV, voitures préférées des seniors Ce n’est pas tellement une surprise ! Selon une récente étude réalisée par Inovev, spécialiste des enquêtes dans le monde de l’automobile, les SUV sont les voitures préférées par les seniors, une clientèle en recherche permanente de confort et de sécurité.

Cela fait déjà des années que l’on sait que le monde des voitures haut de gamme est largement « trusté » par les clients de plus de 50 ans. C’est eux qui ont les moyens de se les offrir et cette génération reste très attachée à leurs véhicules ; ce qui n’est probablement pas les cas des générations plus jeunes qui considèrent l’auto comme un « simple » moyen de transport.



De fait, alors que le salon de l’automobile de Francfort en Allemagne, vient d’ouvrir ses portes, on voit arriver sur le marché et sur les routes, de plus en plus de 4x4 urbains, ces fameux SUV qui font le bonheur des seniors en recherche de véhicules sûrs, accessibles, confortables et « jeunes et sportifs ». Bref, une voiture idéale pour les seniors d’autant qu’elle n’est pas estampillée « senior ».



A tel point que selon le cabinet de conseil Inovev, ces voitures tout-terrain de villes sont « surreprésentées » sur le salon allemand. De fait, plus des deux-tiers des nouveautés présentées lors de ce grand rendez-vous de l’automobile serait des SUV !



En une décennie, ces voitures ont envahi les routes européennes où ils représentent à ce jour un quart des ventes et enregistrent une croissance annuelle à deux chiffres. Enorme ! Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que pratiquement toutes les marques automobiles proposent un SUV. Une tendance de fond qui devrait s’installer dans les années à venir…



Publié le Mercredi 20 Septembre 2017 dans la rubrique Automobile | Lu 93 fois





