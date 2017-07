Le Bus Numérique : l'innovation au service de la prévention de la perte d'autonomie Lors de la Journée nationale interrégime de Bordeaux, une vingtaine d’innovations au service de la prévention de la perte d’autonomie ont présentées dans le Forum des innovations. Aujourd’hui, présentation du projet Le Bus Numérique qui vise à accompagner les retraités dans l’apprentissage du numérique pour développer et favoriser le lien social.

Le « Bus numérique » est un projet intergénérationnel facilitant la rencontre des jeunes, adultes et seniors, avec le numérique comme support, pour apprendre, s’informer, et communiquer ensemble en s’appuyant sur l’attractivité des nouvelles technologies de l’informatique et internet.



Dans la pratique, il s’agit de proposer des ateliers collectifs de 3 heures dans un bus itinérant équipé de 12 postes informatiques et de tablettes, avec à son bord un formateur professionnel. Le Bus se déplace dans les zones péri-urbaines et rurales de la région là où les communes n’ont pas la possibilité de proposer ce service. La mobilité du dispositif compense aussi les difficultés de mobilité des usagers âgés ou éloignés des moyens de communication.



Le Bus permettra également de familiariser les seniors à l’utilisation d’internet sur l’ensemble des services administratifs de plus en plus dématérialisés. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’accès au numérique pour tous (seuls 20% des 75 ans et + ont accès à internet en Aquitaine).



Le projet entend favoriser et développer le lien social tout en facilitant la rencontre intergénérationnelle entre jeunes, adultes et seniors avec le numérique comme support. Une expérimentation a eu lieu en Gironde depuis septembre 2016, avec 165 jours d’intervention, avant sa généralisation sur la région Aquitaine depuis le début de l’année 2017.



Ce projet a été mis en place par la SAS Solutions Vie Pratique est une société de prestations de formation informatique, internet et réseaux sociaux. Elle est rattachée à l’Association pour la Recherche et le Conseil d’Utilité Sociale (ARCUS).



