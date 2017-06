Labell : toute une gamme d'anti-rides accessibles chez Intermarché

De plus en plus de super et hypermarchés créent leurs propres marques afin de répondre aux demandes du marché en recherche de produits d’entrée de gamme de qualité. Ce qui est vrai dans l’alimentation, le sport, l’électroménager, etc. l’est aussi dans l’univers des produits de beauté.



C’est ainsi que l’enseigne Intermarché commercialise au sein de ses magasins, toute une gamme de produits de beauté sous la marque Labell. A des prix défiants toute concurrence par rapport à ce que vous pouvez trouver dans les pharmacies, parapharmacies et parfumeries.



Depuis le mois de juin 2017, l’enseigne propose toute une gamme d’anti-rides qui s’adresse aux peaux matures : Complex anti-âge Soin revitalisant jour ; Complex anti-âge Soin revitalisant Nuit ; Complex’ age infini Soin reconstituant jour & nuit et Complex’ age infini Sérum nutrition extraordinaire jour & nuit. Comme la plupart des crèmes que vous pouvez trouver sur le marché, celles d’Intermarché sont à base d’acide hyaluronique. A partir de 6,99 euros.