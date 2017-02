La e-santé s'adapte aux besoins des personnes âgées Le groupe Tactio et la société Garmin, deux leaders en solutions de santé mobile et objets connectés viennent de s’associer pour commercialiser une solution de télésurveillance médicale plus particulièrement adaptée à la gestion de la santé et du bien-être des personnes âgées. Explications.

Dans un monde hyper-connecté, la e-santé est clairement la santé de demain. Que ça plaise ou non d’ailleurs. Il faudra s’y faire… Au sein de cet univers high-tech, les bracelets connectés sont au cœur du mouvement e-santé tant dans les programmes de bien-être (notamment en terme de prévention) que dans le monde de la santé elle-même.



Pour autant, jusqu’à maintenant, leur utilisation par les ainés reste un défi de taille. Fort d’une expérience acquise lors de plusieurs projets pilotes menés auprès d’ainés composant avec plusieurs maladies chroniques, Tactio a remarqué trois points importants :

- proposer une batterie avec durée de vie d’un an et une connectivité totalement automatisée afin que les patients puissent tout simplement « oublier » leur bracelet ;

- ne proposer aucune appli ni compte tiers pour simplifier l’invitation des patients dans les programmes et leur support technique ;

- offrir une expérience utilisateur unifiée qui permet, à partir d’une seule appli, le jumelage du bracelet, la collecte de données, le recueil de questionnaires et une communication avec le professionnel soignant.



Bref, il faut simplifier au maximum l’utilisation quotidienne si l’on veut que les seniors utilisent ce type de produits sur le long-terme. Si c’est trop compliqué et/ou contraignant, la plupart des porteurs abandonnent le produit au bout de quelques semaines. « Ayant de nombreux utilisateurs de 70, 80 et même 90 ans, nous comprenons très bien les problèmes de la e-santé pour les personnes âgées » indique Michel Nadeau, PDG du groupe Santé Tactio.



De son côté, Doug Jones, directeur de Garmin Santé précise : « la résistance à l’eau et la longue durée de la batterie de nos bracelets en font le complément parfait des programmes pour les personnes âgées qui requièrent une collecte passive des données et un processus de synchronisation tout-à-fait simplifié. »



Au final, ce nouveau partenariat ajoute les fameux bracelets Garmin à une liste grandissante d’appareils médicaux (tensiomètres, balances, glycomètres, thermomètres et oximètres) connectés directement via Bluetooth aux applis de mSanté Tactio. Ceci permettra aux professionnels de santé de connecter leurs patients plus âgés à l’aide d’une seule application, simplifiant ainsi le processus de collecte de données.



Pour information, les applis mSanté de Tactio ont été téléchargées par plus de 4,5 million d’utilisateurs dans 135 pays et en 17 langues.





Publié le Mercredi 22 Février 2017









