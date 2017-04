La France compte 14 millions de retraités Alors que la France compte 66 millions d’habitants, 14 millions d’entre eux sont retraités… Soit, 21% de la population. Plus d’un cinquième des Français sont donc à la retraite, et ce chiffre devrait continuer de croite encore pendant quelques années…

Ça y est. Les derniers chiffres « retraite » viennent de tomber. Ainsi, selon la Cnav, au 31 décembre 2016, l’Assurance retraite a versé une pension personnelle ou de réversion à un peu plus de 14 millions de retraités (6,2 millions d’hommes et 7,7 millions de femmes). A noter que 43% d’entre eux ont cotisé à plusieurs régimes de retraite durant leur carrière professionnelle.



Toujours selon ces chiffres officiels, l’âge moyen du retraité du régime général a légèrement augmenté puisqu’il pas à 73,9 ans contre 73,8 ans en 2015 (73 ans pour les hommes et 74,7 ans pour les femmes). Le montant mensuel moyen de la pension servie pour une carrière complète au régime général est de 1.074 euros contre 1.037 euros en 2016 ; moins que le SMIC net qui est de 1.150 euros. Quand certains osent encore dire que les retraités sont riches…



Toujours selon ce nouveau rapport de l’Assurance retraite, les chiffres clés 2016 montrent que le nombre d’attributions de retraites personnelles a diminué de 6,6 % par rapport à 2015 essentiellement en raison du recul de l’âge légal à 62 ans.



C’est l’Ile-de-France qui accueille le plus de retraités avec 13,3% de sa population et c’est l’Auvergne qui en a le moins avec 2,2%. Rhône-Alpes, Sud-est et Nord-Picardie en compte respectivement, 8,9%, 8% et 7,8%.



Le nombre de départs en retraite anticipée « longue carrière » a également diminué passant de 171.557 en 2015 à 167.659 en 2016. Plus de 97% de ces nouveaux retraités ont un âge compris entre 60 ans et l’âge légal.



Enfin le nombre de retraite progressive est en hausse avec 8.895 attributions au cours de l’année 2016 contre 3.871 au cours de l’année 2015. Parmi l’ensemble des retraités en paiement au 31 décembre 2016, 11.561 sont en retraite progressive contre 5.208 au 31 décembre 2015



