Julianne Moore, 56 ans, égérie de la ligne de sous-vêtements Florale by Triumph Il y a des marques qui n’hésitent pas à utiliser l’image de seniors, certes célèbres, pour promouvoir leur lingerie. C’est le cas de Triumph qui vient d’annoncer que l’actrice américaine Julianne Moore, 56 ans, allait devenir l’égérie de sa collection Florale by Triumph.





« Florale by Triumph représente tout ce que j'attends en matière de style : elle est élégante et contemporaine et me permet de me sentir belle. C'est une collection magnifique et c'est un plaisir pour moi de faire partie de la famille Triumph » a confié pour l’occasion l’actrice oscarisée Julianne Moore, 56 ans, nouvelle égérie de la marque de sous-vêtements.



Cette première campagne « célèbre la femme moderne, pleine d'assurance et au style affirmé » indique encore la marque. Et c’est important, puisque cela confirme que Triumph a bien compris qu’il ne fallait pas s’intéresser uniquement à la génération « millenials » (dont toutes les marques rêvent) car de toute façon, le pouvoir d’achat se trouve ailleurs… Chez les seniors… En tout cas pour cette génération de baby-boomers !



Cette campagne sera réalisée par le photographe britannique Rankin. Julianne Moore va incarner le haut de gamme de la collection baptisé Floral by Triumph. La première va de communication mettra à l'honneur la collection automne-hiver 2017 qui sera proposée en ligne et en boutiques à compter de septembre prochain. Les pièces ont notamment été confectionnées avec de la dentelle stretch signature Peony, et sont ornées de broderies d'iris, de dahlias, et de roses.



Cette nouvelle pub illustre bien le fait que les grandes marques de luxe hésitent de moins en moins à mettre en scène des quinquas et plus –certes très glamour et souvent très célèbres- pour vanter les mérites de leurs produits. A part Bulgari, Chanel ou Louis Vuitton, Hermès, Rolex et Cartier l’ont déjà fait.



Et le fait est qu’ils ont raison. En effet, de plus en plus de quinquas/sexas ne se retrouvent plus du tout dans les publicités actuelles et par conséquent, ne se sentent plus visés par les produits proposés… Or, même si tous les seniors ne sont pas riches –loin de là-, les plus de 50 ans représentent tout de même une clientèle incontournable dans le domaine du luxe !



Rappelons que Julianne Moore a tourné avec les plus grands noms du cinéma : de Louis Malle (Vanya) à Robert Altman (Short Cuts) en passant par Steven Spielberg (Jurassic Park), les frères Cohen (The Big Leboswki) ou encore Paul Thomas Anderson (Magnolia). Elle a également remporté en 2015 un Golden Globe et un Oscar pour son rôle dans Still Alice. La quinquagénaire est également l'une des égéries de la marque L'Oréal Paris.



