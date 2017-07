Julia Hawkins, 101 ans : record du monde du 100 mètres ! Il y a quelques jours, à l’occasion des Olympiades des seniors de Birmingham en Alabama, la centenaire américaine Julia Hawkins, a réalisé le record du monde du cent mètres en moins de 40 secondes dans la catégorie des femmes de plus de cent ans.

Voici une centenaire qui risque de faire des envieux. Pour sa médaille et son record du monde du cent mètres, certes, mais aussi et surtout pour sa forme et sa santé mentale. En effet, Julia Hawkins, maman de quatre enfants, vit à Baton Rouge aux Etats-Unis dans l’Etat de Louisiane. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle « pète la forme » !



« Vous savez à mon âge, ça ne s’arrange pas. Au contraire, les choses empirent… Il ne vous reste qu’une centaine de mètres à faire… Alors il faut les préserver » indique la centenaire qui vient donc de réaliser le record du monde du cent mètres en 39,62 secondes dans la catégorie des femmes de plus de cent ans. Un exploit d’autant plus étonnant que Julia a commencé l’entrainement… il y a vingt ans seulement sur les conseils de ses enfants !



« Je savais que je pouvais courir, car je suis toujours en train de travailler dans le jardin. Et souvent je dois rentrer en courant à la maison pour décrocher le téléphone ! » indique Julia, que l’on surnomme désormais « Hurricane » Hawkins.



Au quotidien, cette vieille dame -ancienne professeur- fait beaucoup de vélo (notamment depuis ses 75 printemps) et entretient ses bonsaïs. Elle a d’ailleurs effectué de nombreuses courses à bicyclette et en a remportées plusieurs. Bref, la compétition, elle connait !



Ses secrets de longévité ? Avoir un bon mari, bien dormir, manger beaucoup de fruits et légumes, peu de viande rouge et bien sûr, faire de l’exercice physique. Par ailleurs, elle n’a jamais bu, ni fumer. « Il ne s’agit pas de trop faire, mais de faire au mieux ce que vous êtes capable de réaliser » conclut-t-elle en ajoutant : « Je n’ai pas l’impression d’avoir cent ans. Je me sens comme quelqu’un de 60 ou 70 ans… »



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/i4cesJPc7EE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>



Publié le Jeudi 27 Juillet 2017 dans la rubrique Divers | Lu 25 fois





Dans la même rubrique : < > Quand un septuagénaire réalise un salto arrière dans sa piscine ! Julianne Moore, 56 ans, égérie de la ligne de sous-vêtements Florale by Triumph