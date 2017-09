Journée Mondiale du Coeur : une semaine pour prendre son coeur en main La Fédération Française de Cardiologie (FFC) a décidé de mettre en avant le concept de prévention primordiale à l’occasion de lors de la Semaine du Cœur qui se tiendra dans toute la France du 23 septembre au 1er octobre 2017, avec un temps fort le 29 septembre pour la Journée Mondiale du Coeur. Détails.

« Les maladies cardio-vasculaires sont des maladies du mode de vie et les combattre représente un réel enjeu de société » indique en préambule le professeur Claire Mounier-Vehier, présidente de la FFC. Et d’ajouter « nous voulons aider les Français à installer la prévention au coeur de leur quotidien. Nous ne devons pas attendre d'être malade et pris en charge par l'Assurance maladie, il faut se prendre en main avant, c'est un acte citoyen ».



Responsables de 150.000 décès par an en France, rappelons que les maladies cardio-vasculaires constituent la première cause de décès chez les femmes et les plus de 65 ans. Par ailleurs, l’Observatoire du coeur des Français de la FFC a révélé que les Français sous-estimaient l’ampleur et la gravité des maladies cardio-vasculaires.



De fait, plus des trois-quarts (77%) pensent qu’elles provoquent moins de 200 décès par jour en France, alors qu’en réalité, on leur en attribue le double. Pourtant, comme le souligne l’OMS, 80% des infarctus du myocarde prématurés pourraient être évités par une prévention plus efficace des facteurs de risque : sédentarité, tabac, obésité, hypertension artérielle, excès de cholestérol, consommation d’alcool, diabète, etc.



Dans cet esprit, la FFC milite activement aux trois niveaux de prévention du risque cardio-vasculaire : la prévention primordiale (éviter les facteurs de risque), la prévention primaire, (combattre mes facteurs de risque) et enfin, la prévention secondaire (contrôler mes facteurs de risque après un évènement cardio-vasculaire).



La prévention primordiale repose sur une approche récemment développée aux Etats-Unis par l’association américaine de cardiologie AHA. Située en amont de la prévention primaire, elle

vise à favoriser l’adoption d’une bonne hygiène de vie pour tenir éloignés les facteurs de risques cardiovasculaires.



Pour viser une santé optimale, 7 critères volontairement simples sont à respecter :

• Pratique d’une activité physique régulière (30 minutes quotidiennes),

• Alimentation variée et équilibrée,

• Aucune consommation tabac depuis plus de 12 mois,

• Pression artérielle inférieure à 140/90 mmHg.

• Indice de Masse Corporelle (IMC) compris entre 18,5 kg/m2 et 25 kg/m2

• Glycémie inférieure à 126 mg/dl,

• Taux de cholestérol total inférieur à 200 mg/ml,



Et le professeur Claire Mounier-Vehier d’ajouter : « nous devons agir sur les comportements d’hygiène de vie. La prévention primordiale sous-tend l’éducation à la santé en milieu scolaire, au travail et tout particulièrement auprès des populations les plus précaires souvent en rupture de soins. Nos messages lors de la Semaine du Cœur s’inscrivent dans cette logique, en valorisant un mode de vie sain et équilibré, à travers de nombreuses actions destinées au grand public. »

La FFC propose la Semaine du coeur, une opération de prévention d’envergure dans toute la France, qui regroupera près de 110 actions en 2017, organisées par les associations régionales de cardiologie

et les Clubs Coeur et Santé.



La Semaine du Coeur a pour objectif d’apprendre à se protéger contre les facteurs de risque cardio-vasculaires. Dans toute la France le grand public est invité à participer à de nombreux rendez-vous : dépistage, initiation aux gestes qui sauvent, conférences, rencontres avec des chercheurs.



Parmi les grandes thématiques de ces rendez-vous, figurent les méfaits de la sédentarité, l’importance d’une alimentation saine, le sevrage tabagique, la gestion de l’urgence cardiaque et les spécificités des maladies cardio-vasculaires chez les femmes.



