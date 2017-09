Josefina Monasterio : bodybuildeuse septuagénaire Voici une septuagénaire qui ne semble pas angoissée par la sarcopénie et l’arthrose… En effet, la Vénézuélienne Josefina Monasterio, âgée de 71 ans, est une coach de vie pour adulte, mais aussi et surtout, c’est une bodybuildeuse professionnelle.





Jugez-vous-même : tous les matins elle se lève à 3h pour lire la bible. A 4h30, elle part courir et marcher une vingtaine de kilomètres. Ensuite, c’est au tour du yoga, pendant une heure et dès que le soleil se lève, elle nage dans l’océan. De 10h à midi trente, elle travaille une partie de son corps en particulier puis part déjeuner. Et après, elle s’offre une bonne après-midi de détente. Vers 17h, elle se détend.



Avec cet entrainement quotidien (« son rituel ») qu’elle a commencé à l’âge de 59 ans, on comprend mieux son physique impressionnant qui pourrait rendre jaloux, les plus sportifs et les plus sportives d’entre nous… Côté régime, elle mange surtout du poulet, de la viande, des fruits et des légumes.



Comme de nombreux seniors de nos jours, Josefina possède sa propre page Facebook et sa chaine Youtube où elle propose à ses fans des conseils pour rester en forme et bien vieillir. Point important pour elle : Josefina considère que l’être humain devrait, au niveau personnel, « se réinventer » tous les dix ans.



« Je n’ai pas de limites, dit-elle. J’ai 71 ans mais je me sens comme à trente ans (...). Je rencontre des femmes qui ont dix, vingt ou même quarante ans de moins que moi, mais je suis meilleure qu’elles en compétition. Ce n’est pas l’âge qui compte, c’est la discipline, la constance et le désir. Il faut savoir ce que l’on veut ».



Lire aussi Voici une septuagénaire pas comme les autres. En effet, Josefina Monasterio, mère de deux enfants vivant en Floride, fait partie de ces seniors qui ne se laissent pas abattre par l’avancée en âge. De fait, à 71 ans, cette femme est coach en développement personnel de l’adulte, mais c’est également une sportive accomplie.Jugez-vous-même : tous les matins elle se lève à 3h pour lire la bible. A 4h30, elle part courir et marcher une vingtaine de kilomètres. Ensuite, c’est au tour du yoga, pendant une heure et dès que le soleil se lève, elle nage dans l’océan. De 10h à midi trente, elle travaille une partie de son corps en particulier puis part déjeuner. Et après, elle s’offre une bonne après-midi de détente. Vers 17h, elle se détend.Avec cet entrainement quotidien (« son rituel ») qu’elle a commencé à l’âge de 59 ans, on comprend mieux son physique impressionnant qui pourrait rendre jaloux, les plus sportifs et les plus sportives d’entre nous… Côté régime, elle mange surtout du poulet, de la viande, des fruits et des légumes.Comme de nombreux seniors de nos jours, Josefina possède sa propre page Facebook et sa chaine Youtube où elle propose à ses fans des conseils pour rester en forme et bien vieillir. Point important pour elle : Josefina considère que l’être humain devrait, au niveau personnel, « se réinventer » tous les dix ans.« Je n’ai pas de limites, dit-elle. J’ai 71 ans mais je me sens comme à trente ans (...). Je rencontre des femmes qui ont dix, vingt ou même quarante ans de moins que moi, mais je suis meilleure qu’elles en compétition. Ce n’est pas l’âge qui compte, c’est la discipline, la constance et le désir. Il faut savoir ce que l’on veut ».



Publié le Mercredi 13 Septembre 2017 dans la rubrique Divers | Lu 266 fois





Dans la même rubrique : < > Peter Hahn lance un appel à candidature pour des mannequins seniors Robert de Niro, 74 ans, mannequin pour Zegna