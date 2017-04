Japon : Sumiko, 82 ans, cuisinière le jour et DJ la nuit

Sumiko est une sorte de Dr Jekill et Mr Hyde. En fait, cette Japonaise de 82 ans a deux vies bien distinctes. L’une « tranquille », la journée pendant laquelle elle confectionne des gyoza, de délicieux raviolis asiatiques ; et l’autre la nuit, plus rock’n roll durant laquelle elle anime les soirées underground du Pays du soleil levant en étant… DJ !



Si elle cuisine des raviolis depuis l’âge de 22 ans, sa passion pour la musique est plus récente ! En effet, cela fait douze ans seulement qu’elle a commencé à mixer, soit à l’âge de 70 ans, pour les besoins de son fils qui avait besoin de morceaux de musique pour sa fête d’anniversaire.



Si la journée, c’est une octogénaire comme il en existe des millions au Japon, la nuit, on la surnomme Sumirock. Elle se décrit elle-même comme fondamentalement « techno » avec une pointe de jazz, de chanson française et de musique classique. Elle se produit régulièrement au DecaBarZ, un nightclub du quartier de Shinjuku.



Si vous êtes de passage dans la capitale nippon, allez l’écouter !