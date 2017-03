Issy-les-Moulineaux : des formations gratuites pour réduire la fracture numérique Parce que la déclaration en ligne des revenus va devenir obligatoire, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a lancé il y a quelques semaines, un MOOC pour réduire la fracture numérique. Dans cet esprit, la ville et le CCAS proposent un dispositif permettant aux habitants (notamment seniors) d'acquérir ou de consolider leurs connaissances. Détails.



- réaliser des démarches administratives (CAF, impôts...),

- communiquer avec des proches,

- protéger ses données personnelles,

- découvrir les services numériques d'Issy-les-Moulineaux, etc.



D’où le lancement de ce MOOC. Avant d’aller plus loin, rappelons qu’un MOOC (massive open online course en anglais) est un type de formation ouverte à distance capable d'accueillir un grand nombre de participants. En français, on parle plutôt de formation en ligne ouverte à tous (FLOT) aussi appelée « cours en ligne ouvert et massif (CLOM) ».



Ceci étant, cette formation gratuite peut être accompagnée par des animateurs et des bénévoles dans deux équipements de la ville (l'Espace seniors et le Cyber Seniors) ou bien être réalisée de manière autonome directement en ligne sur passeport-numerique.issy.com



Se former seul sur



Pour un accompagnement plus individualisé, les personnes qui le souhaitent peuvent participer à trois séances en petits groupes de niveaux. Elles sont encadrées par des animateurs de l'Espace Seniors, des bénévoles du Cyber Seniors, des étudiants bénéficiant d'une bourse accordée par le CCAS et des étudiants des écoles supérieures d'Issy-les-Moulineaux.



Une belle initiative qui permet aux plus âgées de se familiariser en douceur avec l’informatique et l’internet. Exemple à suivre.



