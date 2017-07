Insuffisance veineuse : vers une personnalisation du tra Fanette Chassagne, doctorante au Centre Ingénierie et Santé des Mines Saint Etienne, vient de mettre au point un outil qui va permettre de modéliser la pression d’une bande de compression sur une jambe. Menées pour le compte de la société Thuasne, spécialiste du maintien et de la compression médicale, ces recherches vont permettre à chaque patient d’avoir un bandage 100% adapté à sa morphologie.

Sous l'effet des variations hormonales de la ménopause, les femmes sont souvent sujettes à l’insuffisance veineuse qui peut notamment provoquer une sensation désagréable de jambes lourdes, fatiguées et gonflées.



Ce phénomène est du à un mauvais fonctionnement des veines se caractérisant par un retour insuffisant du sang vers le coeur, conséquence d’une altération de la paroi de la veine. Tout ceci peut s’avérer très gênant au quotidien, souvent en fin de journée, particulièrement dans une position debout, lorsqu’il fait chaud ou encore en voyage…



Le plus souvent, on traite cette insuffisance veineuse en comprimant la jambe par des bandes de compression. Fanette Chassagne, du Centre Ingénierie et Santé des Mines Saint Etienne, vient de mettre au point un outil qui va permettre de modéliser la pression d’une bande de compression sur une jambe. Cette recherche a été menées pour le compte de la société Thuasne, spécialiste du maintien et de la compression médicale.



D’ici quelques mois, ces recherches scientifiques vont permettre à chaque patient d’avoir un bandage 100% adapté à sa morphologie. Comment ? La jambe de la patiente sera d’abord scannée ; ensuite, le programme informatique en calculera les paramètres spécifiques. Puis le soignant précisera le type de bandage qu’il utilisera. Enfin, l’informatique calculera le niveau de pression à exercer en fonction des caractéristiques de la jambe et du type de bandage. Bref, vous aurez droit à une compression sur-mesure !



Précisons que d’une manière générale, toutes les recherches réalisées au sein du Centre Ingénierie et Santé des Mines Saint Etienne sont effectuées en partenariat avec des industriels et des médecins, afin de satisfaire au plus près aux contraintes économiques et aux enjeux sociétaux.



Publié le Jeudi 6 Juillet 2017 dans la rubrique Santé | Lu 52 fois









Dans la même rubrique : < > Pharmabest : livraison de médicaments à la maison avec La Poste JNM : rééducation, apprendre à mieux voir malgré une DMLA