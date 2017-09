Huiles essentielles : le point avec la DGCCRF Purifier l'air de la maison, éloigner les parasites, soulager les petits bobos... Les huiles essentielles peuvent être utilisées à des fins diverses et variées (cosmétiques, denrées alimentaires, biocides...). Toutefois, une mauvaise utilisation (notamment avec des personnes âgées) de ces produits peut s'avérer dangereuse. Le point avec la DGCCRF.

L'huile essentielle est un produit odorant obtenu à partir d'une matière première végétale (la lavande, par exemple) et selon un procédé technique bien précis.



Ces huiles essentielles peuvent notamment être vendues à des fins cosmétiques, alimentaires et thérapeutiques. De nos jours, elles sont par exemple, employées comme parfums d'ambiance, sont appliquées sur la peau ou sont inhalées.



Face au développement de l’utilisation de ces produits, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) propose quelques conseils pour utiliser les huiles essentielles en toute sécurité.

Concernant les gestes à adopter, la DGCCRF recommande de :

- réaliser un test d'allergie avant d'utiliser une huile essentielle, pour les personnes allergiques ;

- demander l'avis d'un professionnel avant d'ingérer une huile essentielle, en cas de doute ;

- lire les notices d'utilisation des produits ;

- veiller à la qualité des huiles essentielles, aux garanties annoncées sur leur provenance et au mode de culture dont elles sont issues ;

- se laver les mains après un massage ou une application cutanée.



Concernant les gestes à éviter, la DGCCRF conseille notamment de ne pas :

- laisser les huiles essentielles à la portée des enfants ;

- utiliser des huiles essentielles si l'on est un enfant, une femme enceinte ou allaitante, une personne âgée ou une personne souffrant de pathologies chroniques ;

- appliquer des huiles essentielles sur les muqueuses, le nez, les yeux, les oreilles et les zones ano-génitales ;

- chauffer une huile essentielle pour la diffuser.



Publié le Vendredi 15 Septembre 2017





