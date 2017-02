Hollywood, le jeune acteur et la vieille dame Cette belle histoire est digne d’un scénario hollywoodien. D’ailleurs qui sait peut-être un jour… En effet, le jeune acteur américain Chris Salvatore (31 ans) a décidé d’accueillir chez lui, à Los Angeles, sa voisine âgée de 89 ans qui ne pouvait plus vivre seule.

Naturellement, il ne s’agit pas de Leonardo di Caprio, ni de George Clooney ni de Bruce Willis, mais ce jeune acteur est en passe de devenir célèbre grâce à une belle action qui pourrait lui valoir « l’Oscar de la générosité » si ce dernier existait…



En effet, Chris Salvatore, jeune acteur et chanteur de 31 ans a décidé d’accueillir chez lui, sa vieille voisine Norma Cook, âgée de 89 ans qui ne pouvait plus vivre chez elle sans une aide au quotidien. A l’origine pourtant, ces deux-là étaient de simples voisins… Et rien ne les prédestinait à se rencontrer…



Mais le destin en a décidé autrement et petit à petit, le jeune homme et la vieille dame se sont liés d’amitié. Plus tard, lorsque Norma est tombée malade d’une leucémie et qu’elle a dû faire face à des factures de santé de plus en plus élevées et récurrentes -se soigner coûte cher aux Etats-Unis-, Salvatore a décidé de lancer une campagne de financement participatif visant à récolter des fonds pour cette nonagénaire sans famille et aux faibles moyens !



Le jeune acteur est parvenu a récupérer la somme de 50.000 dollars et pour que cette « manne financière » dure plus longtemps, il a décidé de transférer Norma et son chat Hermès dans son propre logement. Il fait désormais office d’aidant et vient compléter le travail des professionnels qui s’occupent de Norma au quotidien.



« Ma vie a changé pour toujours grâce à Norma et à ce qui nous est arrivé. Cela me redonne de l’espoir confie le jeune acteur à la presse américaine. Je suis reconnaissant à Norma. J’aurai ce sentiment en moi pour le restant de ma vie ».



Récemment, ils viennent de célébrer leur un an de vie commune et sur Instagram, Chris a surnommé Norma « sa grand-mère d’adoption ». On pourrait très bien imaginer que dans les mois qui viennent, Hollywood s’empare de cette belle histoire pour en faire un film…



