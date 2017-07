Hip'Air : une ceinture airbag pour réduire les conséquences des chutes des ainés La société française Helite, spécialisée dans la prévention et la protection par airbag de chutes chez les motards et les cavaliers, vient de mettre au point un produit adapté aux personnes âgées. Baptisé Hip’Air, il s’agit d’une ceinture airbag qui se déclenche en cas de chute.

On le sait, la chute peut s’avérer le début d’une longue descente aux enfers pour les personnes âgées, avec souvent une issue fatale à court ou moyen terme. Avec l’Insee qui prévoit d’ici 2040, l’arrivée de 375.000 personnes âgées supplémentaires en maisons de retraite médicalisées, le problème risque de s’accentuer dans les années à venir. Autant à domicile qu’en EHPAD.



Il convient donc d’éviter, autant que faire se peut, de tomber… Voici une idée maline qui vise à réduire, non pas les chutes elles-mêmes, mais leurs conséquences. Il existe actuellement sur le marché toute une batterie de détecteurs de chutes, qui comme leur nom l’indique, préviennent en cas de problème mais ne réduisent pas les risques, ni les conséquences de ces chutes (si ce n'est la rapidité d'intervention).



Il fallait donc protéger ces ainés lors de chutes elles-mêmes. Et là, bizarrement, il n’existait rien sur le marché ! La société française Helite, spécialisée dans la prévention et la protection par airbag de chutes chez les motards et les cavaliers, a donc eu l’idée d’adapter ses produits à caractère sportif, au marché des seniors (après dix ans de recherche et développement tout de même).



C’est ainsi qu’est né Hip'Air (hip pour hanche en anglais et air pour airbag). Plus concrètement, il s’agit d’une ceinture d’un kilo qui se déclenchera en cas de chute et protégera essentiellement le col du fémur, point faible chez les ainés. Le produit est encore à l’état de test mais il pourrait arriver sur le marché assez rapidement ; d’ici septembre probablement.



Grace à ses nombreux capteurs embarqués, le système électronique d'analyse des mouvements de la personne en temps réel de Hip’Air permet de détecter les chutes en 200 ms (0,2 seconde). En cas de problème, les deux airbags situés latéralement se gonflent automatiquement en 80 ms (0,08 secondes) de chaque côté des hanches.



Bref, il faut moins de 3 dixièmes de seconde entre la détection de la chute et le gonflage. Ce qui suffit à protéger efficacement les personnes âgées lorsqu’elles tombent à terre. Cette ceinture (sorte de « banane ») se porte à la taille et s'ajuste sur les hanches pour gêner les mouvements. Elle est lavable et réutilisable et possède une autonomie de 15 jours.



Publié le Jeudi 6 Juillet 2017 dans la rubrique Aides à domicile







