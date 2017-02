Grands-Parents pour le climat Voici une intéressante initiative ! En effet, le collectif senior « Grands-parents pour le climat » a décidé de se constituer afin de lutter contre le réchauffement climatique et d’offrir une planète meilleure à leur petits-enfants. Et il y a du travail…





Bref, certains seniors d’aujourd’hui, loin de se dire « après moi le déluge », ont bien conscience que la nature a été en grande partie détruite par leur génération, et notamment par celle des baby-boomers. Il ne s’agit pas d’accuser qui que ce soit, ni de jeter la pierre à cette catégorie de seniors, mais c’est un constat que portent eux-mêmes certains aînés…



C’est dans ce contexte qu’un peu partout sur la planète, on voit fleurir ces collectifs de seniors qui souhaitent faire bouger les choses afin de léguer à leurs petits-enfants et aux générations futures, une planète en meilleur état… Et il y a du travail, tant nous nous « ingénions » à lui faire mal d’années en années !



Grands-parents pour le climat est un mouvement né à l’origine en Suède en 2006. Il s’est ensuite répandu en Europe (Belgique, Suisse) et dans le reste du monde (Canada, USA). Il existe désormais, depuis quelques mois, une branche française.



A noter le lancement dans l’Hexagone de la campagne « Chez mon commerçant, j’emballe durable », qui s’inspire des bonnes idées de l’association Zero Waste. L’idée ? Nous informer sur les gâchis inacceptables de nourriture et s’efforcer de limiter nos achats ; favoriser les achats de denrées en vrac et en réutiliser nos emballages ; encourager nos commerçants à anticiper les inévitables évolutions économiques et à proposer de nouveaux modes d’échange générateurs de fidélisation de leur clientèle.



