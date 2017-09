Grande collecte pour les ainés de Saint-Martin Suite au passage de l’ouragan Irma, qui a ravagé l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin dans les Caraïbes, la maison de retraite L’Orchidée située au Lamentin (Martinique), organise une grande collecte pour venir en aide aux personnes âgées de l’ile et aux résidents de l’établissement Bethany Home.

En quelques heures, l’ouragan Irma a ravagé l’ile franco-néerlandaise de Saint-Martin dans les Caraïbes. S’il est difficile actuellement de connaitre le nombre de morts exact (probablement une dizaine), ce qui est certain, c’est que ce « petit paradis » a été en grande partie détruit. Avec toutes les conséquences désastreuses qui s’en suivent…



Des personnes qui ont tout perdu, leur maison, leur travail, leurs moyens de transport mais aussi, des individus qui profitent de la situation pour piller maisons et boutiques (notamment des pharmacies) laissées à l’abandon. Naturellement, dans ce contexte, tout manque. L’eau, la nourriture, l’électricité, les couvertures, les médicaments, etc.



Afin de venir en aide à ses résidents, mais également afin d’aider les personnes âgées de l’ile, la maison de retraite martiniquaise L’Orchidée organise actuellement une grande collecte de vêtements, de couvertures, de produits d’hygiènes, de chemises de nuit, de couches contre l’incontinence… Ces produits sont destinés aux ainés de Saint-Martin et plus spécifiquement aux résidents de l’EHPAD Bethany Home. Ils ont besoin de nous et de vous !



On l’oublie souvent mais lorsqu’une catastrophe naturelle s’abat sur un pays, les aînés sont généralement les plus touchés par les typhons, les raz-de-marée, les tremblements de terre, etc. qui dévastent leur environnement.



Vos dons sont à déposer à l’EHPAD L’Orchidée, num 888 Chemin Village Cledor, Pelletier, 97232 Le Lamentin.



Un numéro de téléphone : 0696 45 46 74 (Josiane PERINA-GINA la directrice).



Publié le Mercredi 13 Septembre 2017





