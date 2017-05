Grande-Bretagne : un couple de nonagénaires meurt le même jour C’est une belle et triste histoire que celle de Frank et Joyce Dodd. Ils se sont connus alors qu’ils étaient adolescents. Fous amoureux, ils se sont mariés et ont vécu pendant 77 ans ensemble. Puis un jour, les deux sont tombés malades. Il est mort le 8 avril dernier, suivi quelques heures plus tard, par sa tendre et chère épouse…

On dit que parfois, certaines personnes âgées, à force de vivre ensemble pendant des années, voire des décennies, finissent par se ressembler. Une sorte de mimétisme sûrement. Mais de temps à autre, cette symbiose va encore plus loin. De fait, il arrive que ces couples fusionnels se suivent, même dans la mort.



Ces deux-là étaient manifestement faits pour se rencontrer et s’aimer. Un amour sans faille et total. Ils se sont rencontrés lorsqu’ils étaient adolescents. Tout de suite, le courant est passé entre les deux jeunes gens. Fous amoureux, ils se sont mariés quelques temps plus tard. Elle était serveuse et lui scieur de bois.



Ils ont eu cinq enfants et douze petits-enfants. Après une vie bien remplie, ils ont vécu à la retraite pendant de nombreuses années. Mais il y a quelques semaines, Frank est tombé malade et a dû être placé en maison de retraite. Joyce est venue le voir tous les jours. Mais la santé de la vieille dame s’est également dégradée… Il est mort le 8 avril dernier à 4h du matin. Elle l’a suivi quelques heures plus tard pour ce dernier et ultime voyage après soixante-dix-sept ans de vie commune.



« Jusqu’à ce que la mort les sépare », comme dit la formule consacrée.



