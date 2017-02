Golden years : Bonnie & Clyde seniors (film)

De plus en plus de films mettent en scène des seniors, des personnes âgées ou des retraités qui doivent faire face aux différentes problématiques de vie liées au vieillissement : Alzheimer, placement en maison de retraite, cohabitation intergénérationnelle ou retraite trop faibles… Bref, le septième art devient petit à petit un véritable miroir des soucis auxquels les anciens sont soumis au quotidien.



Dernier en date ? Golden years, un long-métrage britannique de John Miller qui traite de la paupérisation des retraités britanniques sous forme de polar comédie. L’histoire : refusant d’accepter la baisse de leur pension, Arthur et Martha décident de braquer des banques afin de récupérer leur argent. Pour ce faire, ils vont traverser le pays à bord de leur caravane. Puis seront plus tard, aidés de leurs amis de « bingo ».



Cette comédie, sorte de Bonnie & Clyde senior, regroupe toute une pléiade d’acteurs anglais seniors connus et reconnus (Bernard Hill, Virginia McKenna, Sue Johnstone, Simon Callow, Alun Armstrong). Le ton léger de ce film ne doit pas faire oublier que de nombreux seniors, notamment en Grande-Bretagne, vivent avec de très petites pensions tous les mois…