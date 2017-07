Geophone : un smartphone pour seniors avec téléassistance intégrée La téléassistance est en plein « boom » depuis une dizaine d’années et les smartphones pour seniors se développent depuis cinq ans. Surfant sur cette double tendance, Europ Assistance propose Geophone, un appareil qui donne accès à toute une palette de services de téléassistance tout en proposant l’ensemble des fonctionnalités d'un smartphone. Détails.

Le smartphone est devenu pour la plupart des gens, un outil totalement indispensable, que l’on emmène avec soi au même titre que son portefeuille (d’ailleurs il se pourrait qu’à terme le smartphone remplace le portefeuille, mais ceci est une autre histoire). Bref, ce téléphone mobile intelligent capable de faire énormément dans un espace réduit est devenu un véritable compagnon de vie. Et ce n’est qu’un début.



D’un autre côté, la téléassistance aux personnes âgées s’est largement développée au cours des dix dernières années. Avec de plus en plus de fonctions et de plus en plus de précision. Bref, avec de plus en plus d’efficacité et là encore, nous n’en sommes qu’aux prémices, notamment avec le développement de l’intelligence artificielle qui se profile dans les années à venir.



Le Geophone d’Europ Assistance (un modèle de chez Doro, spécialiste de la téléphonie senior) surfe sur ces deux tendances. Il a été totalement pensé pour les besoins de l'utilisateur ; il est facile d’utilisation et il est se veut très intuitif. Le fait est que Doro connait son métier et propose effectivement des téléphones adaptés à son marché.



Le Geophone s’annonce « idéal pour ceux qui découvrent ce type de téléphone ou pour les habitués des tablettes. Il ne nécessite aucun apprentissage spécifique puisque les commandes permettant de téléphoner, d'envoyer des messages ou encore de prendre des photos sont directement accessibles dès l'écran d'accueil ».



« La progression du marché des smartphones est exponentielle et leurs fonctionnalités sont devenues des incontournables. Avec le Geophone nous proposons aux seniors de bénéficier de la modernité du smartphone tout en leur offrant le confort des services de téléassistance. Nous poursuivons ainsi notre logique d'intégration de technologies solides et efficaces au service de la sécurité et de la qualité de vie de nos clients » indique Catherine Adam, directrice générale d'Europ Assistance La Téléassistance.



Equipé d'un bouton d'appel, l’appareil donne accès à toute une palette des services de téléassistance. Qu'il s'agisse des besoins de la vie courante comme la réservation de taxi, des services de convivialité ou encore de l'intervention en cas d'urgence, il suffit d'appuyer sur le bouton d'appel situé à l'arrière du téléphone pour y accéder (un peu comme un concierge embarqué en permanence).



Cet accès immédiat à la plateforme d'écoute et d'assistance est facilité par la puissance du GPS associée à la couverture 3G. Ainsi, les télé-assistants entrent directement en contact avec la personne et peuvent en cas d'urgence envoyer très rapidement les secours au bon endroit. Ce smartphone est proposé avec un forfait téléphonique et Internet, connectable aux réseaux Wifi et Bluetooth, donnant accès à une multitude d'applications sous Android.



Publié le Mercredi 5 Juillet 2017 dans la rubrique Aides à domicile | Lu 301 fois







