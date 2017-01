Freesia Service : pour se faire une beauté en maison de retraite Voici une excellente initiative ! En effet, la société Freesia propose de venir coiffer et prodiguer des soins esthétiques aux résidentes des maisons de retraite médicalisées et des résidences services. Plus besoin de se déplacer, c’est le prestataire qui vient directement sur place.

Ce n’est pas parce qu’on vit en maison de retraite que l’on a plus envie de se faire chouchouter ou de se faire belle. Au contraire ! Rappelons qu’être bien dans sa tête est bon, non seulement pour l’esprit mais également pour le corps ! Dans ce contexte, on comprend bien l’intérêt qu’il y a, à proposer aux résidentes de maisons de retraite de se faire belle une ou deux fois par mois.



Entre coiffure, manucure et maquillage, la société Freesia Service se rend dans les maisons de retraites, EHPAD et résidences seniors pour y prodiguer, in situ, ces prestations qui ont été adaptées aux besoins des résidentes. Mais aussi des résidents bien évidemment !



Comme le précise la fondatrice de cette entreprise : « nos coiffeurs et nos esthéticiennes sont formés aux besoins spécifiques des seniors, souffrant de handicaps ou de la maladie d’Alzheimer ». Et d'ajouter, « les prestations sont définies et budgétées en étroite collaboration avec les résidents, leurs familles et leurs référents ».



Précisons que cette société a obtenu l’Agrément Qualité Services à la Personne, délivré par le ministère de la Santé et du Travail. Cet agrément permet de bénéficier de 50% de déduction fiscale ou de crédit d’impôt uniquement sur les soins esthétiques réalisés auprès des seniors dépendants de plus de 60 ans. Cependant, la coiffure n’est pas comprise dans ce dispositif.



Ce type de service qui s’inscrit dans l’univers de la « silver beauté », n’est pas nouveau, ni unique, mais il est bon de temps à autre de rappeler son existence.



Publié le Mardi 31 Janvier 2017 dans la rubrique Maisons de retraite







