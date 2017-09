Foire aux vins Netto : la priorité aux prix Des vins primés au concours général agricole de Paris pour moins de 3 euros, c’est ce qu’est la chaîne de magasins Netto est capable de proposer à sa clientèle. Des Côteaux du Lyonnais à 3, 49 euros, comme on le voit, chez Netto l’objectif c’est d’offrir des prix attractifs avec des produits de qualité.

Sans cacher sa volonté d’être un discounter, Netto tient néanmoins à proposer une foire aux vins où l’on puisse trouver quelques jolis flacons à moins de 5 euros. Ce ne sont pas moins de 23 vins primés que l’on peut découvrir dans la sélection de cette foire aux vins 2017.



Netto, qui l’année dernière a vendu plus de 300.000 bouteilles et 30.000 cartons, compte bien renouveler le succès de sa campagne 2016. Les amateurs trouveront des vins issus de toutes les régions de France aux meilleurs prix.



Dans cet esprit le Côteaux du Lyonnais AOP du Domaine Perronet à 3,49 euros ou le Vacqueyras de Terres Rouges à 6,49 euros méritent que l’on s’y attarde. Un peu plus cher, le Saint Joseph AOP 2014 du Domaine du Chatelet proposé à 8,79 euros tout comme l’AOP Terrasses Larzac Château Capion-La Garenne sont des vins qui seront parfaits avec des viandes et des repas de chasse.



Avec 300 points de vente en France Netto propose des produits de qualité à des prix particulièrement avantageux. Dans cette période où les foires aux vins remportent un succès qui ne se dément pas, un passage par la case Netto se justifie totalement pour ceux dont le budget est serré.



Joël Chassaing-Cuvillier



Publié le Jeudi 7 Septembre 2017





