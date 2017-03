Europ Assistance présente ses égéries "Téléassistance" Depuis un mois, les vainqueurs du concours d’Egéries lancé en 2016 sur Facebook et au Salon des Seniors par Europ Assistance, incarnent la marque dans une nouvelle campagne de communication. Quatre personnalités et quatre histoires qui échappent aux clichés sur les seniors. Détails.

Voici donc quatre seniors dans le vent. Quand Danièle organise des randonnées, Nicole créé des bijoux, Alain est sophrologue et Richard lui, joue les guides de montagne… Bref, à part leur condition de retraités, ils ont tous un profil différent et n’ont rien en commun ! Pas même leur âge, puisqu’ils ont entre 68 et 79 ans !



Par contre, comme 300 autres personnes, ils se sont inscrits au concours organisé par Europ Assistance au printemps 2016. Ensuite, choisis par un jury, ils sont devenus officiellement les Egéries de la marque en 2017. C’est la raison pour laquelle, ils sont aujourd’hui présents sur l’ensemble des supports de la marque.



En choisissant de sélectionner ses égéries via un concours, Europ Assistance a souhaité faire apparaître le « vrai visage » des plus de 60 ans et non plus celle, lisse et parfaite, des mannequins. Une véritable tendance dans le monde de la communication de nos jours où d’autres marques choisissent également cette solution afin de pouvoir mieux s’adresser à leur public cible. « Nos Egéries ne sont pas représentatives de tous les seniors mais elles illustrent justement leur diversité » commente Catherine Adam, Présidente d’Europ Assistance la Téléassistance.



Naturellement, cette expérience est aussi enrichissante pour les Egéries. Comme le souligne Nicole : « J’y suis allée par curiosité, car je ne me trouve pas photogénique ! Mais Richard m’a fait tellement rire que j’ai tout oublié ! ». Même la timide Danièle a adoré : « Je suis « tombée de ma chaise » lorsque j’ai été sélectionnée ! J’étais un peu crispée au début de la séance photo, mais ça a été une parenthèse agréable avec des gens super gentils ».



Présents dans la campagne, ces Egéries sont aussi aux côtés de la marque au quotidien. Elles sont notamment associées – comme grands témoins – aux réflexions que mène l’assureur sur les modes de vie des seniors et la meilleure façon d’accompagner le vieillissement.



« Nous sommes présents auprès de la population senior depuis presque trente ans et nous devons être capable de bien les connaître. Nous discutons, par exemple, avec l’association Old Up dont nous aimons beaucoup le slogan : plus si jeunes mais pas si vieux. Et nous réfléchissons à un nouveau projet pour « casser » les fausses images. Le projet Egéries fait donc partie d’une démarche plus large pour faire de cette espérance de vie plus longue, une bonne nouvelle et non un problème, en proposant des solutions adaptées » conclut Catherine Adam.

Rappel Concours photo « Devenez l’Egérie d’Europ Assistance la Téléassistance » Du 28 mars au 25 avril sur Facebook et du 7 au 11 avril au Salon des Seniors. Autoportrait en ligne ou en photomaton réservé aux personnes de plus de 60 ans 30 pré-sélectionnés par les votes en lignes puis par Europ Assistance La Téléassistance





