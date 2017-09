Epicery : un service de livraison à domicile pour manger plus sain La rentrée est le moment idéal pour démarrer les bonnes résolutions. Parmi elles ? Mieux s’alimenter… Mais pas toujours évident de faire ses courses quand on vieillit. Les sacs sont lourds et les magasins souvent éloigner. Dans ce contexte, Epicery propose un service de livraison des commerçants et artisans de quartier en moins d’une heure. Une solution intéressante pour les seniors vivant en ville.

Voici un service intéressant qui pourrait séduire les seniors citadins qui veulent manger sainement sans pour autant faire leurs courses tous les matins ! Pour ce faire, il faut télécharger l’appli « epicery » qui permet de faire vos courses directement chez les commerçants de votre quartier et d’être livré chez vous en moins d’une heure.



Bref, un bon moyen de devenir le roi ou la reine de la vie saine grâce à une meilleure alimentation et une consommation régulière de produits frais de qualité, mais sans avoir à passer chez le boucher, le poissonnier, le primeur ou le fromager tous les matins.



Le principe est simple, sur le site Internet ou sur l’appli téléchargée dans votre smartphone, vous sélectionnez en ligne des paniers de fruits pour toute la famille, des filets de poisson frais ou une belle pièce du boucher. Le tout livré directement à domicile en une heure. Point important : les produits sont au même prix qu’en boutique, le client ne paie que la livraison !



Pour le moment, 250 commerçants sont à portée de clic sur Paris. Epicery propose une offre variée de primeurs, de boucheries, de poissonneries, de fromageries de quartier, de caves, sans oublier de très belles maisons comme Terroirs d'Avenir, La Maison Plisson, Poilâne, Dalloyau ou les rôtisseries Dufrénoy.



Lancée par Elsa Hermal et Edouard Morhange en fin d’année 2016 à Paris, l’application Epicery prévoit de s’implanter à Lyon en octobre 2017, puis en 2018 dans d’autres grandes villes. Affaire à suivre.



Disponible sur www.epicery.com, sur l’AppStore et GooglePlay



Publié le Mardi 5 Septembre 2017 dans la rubrique Internet





