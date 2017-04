EmploiSenior.net : une plateforme en ligne pour favoriser l'emploi des seniors Lourde et large tâche pour ce nouveau site web qui vise à favoriser l’emploi des seniors en France. En effet, même quand le chômage tend à baisser, les quinquas et plus restent sur le « carreau » et ne trouvent pas de travail ! Certains essaient d’inverser cette tendance de fond, ce site en fait partie.

Le chômage des seniors ne s’arrange pas… Ce n’est pas qu’ils ne veulent pas bosser, au contraire ! C’est tout simplement que pour les employeurs, ces salariés « coutent trop chers, ne sont pas flexibles et ne sont pas rompus aux nouvelles manières de travailler ». Avec ces préjugés, pas étonnant que pratiquement les deux-tiers des chômeurs seniors soient des chômeurs de longue-durée !



C’est dans ce contexte plutôt morose qu’a été créé cette nouvelle plateforme web. Sobrement baptisée EmploiSenior.net, elle offre 66 catégories d’emploi réparties suivant trois thèmes : les missions proposées par des particuliers (ce qui ouvre grandement le champ des possibles), les missions proposées par des professionnels (classique) et les seniors en recherche de missions.



Le spectre des emplois à pouvoir ou rechercher s’avère donc très large. Cela va de la simple garde d’enfants jusqu’à la mission de conseil en entreprise (un secteur où les anciens sont très recherchés compte-tenu de leur expérience), en passant par la cuisine, les petits travaux ou même la couture !



Dans la pratique, les seniors en recherche d’emploi déposent une annonce pour trouver un emploi, un job temporaire, une mission ou pour assurer un service rémunéré auprès d’un particulier (dépôt d’annonce rapide et gratuit). De leur côté, les professionnels passent une annonce pour trouver un senior correspondant à leurs critères de recherche. Enfin, les particuliers-employeurs déposent une annonce pour trouver un senior qui saura leur rendre un service (dépôt d’annonce rapide et gratuit).



Comme on peut le constater, le dépôt d'annonce sont gratuits pour les seniors et les employeurs particuliers. Seuls les professionnels doivent payer, ce qui semble tout à fait « fair-play ». A noter qu’il n’y a aucune publicité sur ce site d’annonce, ce qui fluidifie son utilisation.



En 2015, le taux d’activité des 55-64 ans en France était inférieur de 4,7 points à celui de l’Union européenne à 28 pays (UE28). Il apparaît particulièrement faible pour les hommes de 60-64 ans : seuls 30,4% sont actifs en 2015, soit 18 points de moins que la moyenne européenne et un écart de plus de 30 points par rapport à l’Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Japon.



Pour les hommes de 55-59 ans, l’écart par rapport à l’UE28 n’est que d’un point. Le taux d’activité des femmes de 55-64 ans est proche de la moyenne européenne. Il est de 6 points plus élevé pour celles âgées de 55 à 59 ans et de 4 points plus faible pour celles de 60-64 ans. La participation au marché du travail apparaît particulièrement faible pour les 65-69 ans. Leur taux d’emploi en France n’est que de 6% contre 12% dans l’UE28. Il dépasse 20% au Royaume-Uni et en Suède, 30% aux États-Unis et 40% au Japon.



Publié le Mardi 4 Avril 2017







