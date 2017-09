Economiser sur ses contrats de mutuelle lorsqu'on est senior La rentrée 2017 n'échappe pas à son cortège d’augmentations en tout genre. Selon l'INSEE, la hausse des prix s'est accélérée en août avec une inflation à 0,5% alors que les prix avaient baissé de 0,3% en juillet. Sur les douze derniers mois, l'inflation s'établit donc à 0,9%, pour bonne partie liée aux prix de l'énergie.

Hausse de la fiscalité

La fiscalité n'est pas en reste puisque le



Toujours dans le volet fiscalité, la hausse de la CSG de 6,6 à 8,3% (soit 20% de hausse relative) prévue pour 2018 devrait toucher quant à elle une bonne partie des retraites avec un impact non négligeable de plusieurs centaines d'euros par an, selon le montant des retraites.



C'est donc une nouvelle fois le pouvoir d'achat des seniors qui sera mis à rude épreuve. Afin de limiter les effets de cette hausse, il est possible dès à présent de trouver des sources d'économies, pas forcément là où on les cherche habituellement. Et parmi les « gisements » cachés de pouvoir d'achat se trouve la mutuelle santé.



La mutuelle, d'un centre de coût à une source d'économie

Même lorsqu'on est à priori satisfait de sa couverture, il peut être utile de consulter un comparateur de mutuelle santé pour senior comme



Car les solutions sont nombreuses et il est souvent difficile de comparer une offre à l'autre. Par exemple, le processus pour l'obtention des différentes offres sur ce comparateur apparaît comme un bon compromis entre simplicité et pertinence.



Les informations personnelles requises se limitent à l'essentiel, un moyen de contact par courrier électronique est naturellement demandé pour l'envoi du récapitulatif des offres, puis l'utilisateur est invité à définir ses besoins en couverture santé selon quatre jauges : « soins médicaux », « hôpital », « optique » et « dentaire ». Cela permet d'ajuster efficacement sa couverture selon son budget.



En résultat, les offres sont affichées par ordre croissant de prix, du moins cher au plus cher avec la possibilité de voir le détail des prestations.



Par conséquent, il est possible à l'aide d'un tel outil de faire baisser d'une part les coûts, le montant des cotisations de la mutuelle, et d'autre part, d'améliorer sa couverture santé, et donc son taux de remboursement. Une sorte d'effet ciseaux à l'envers qui devrait redonner des marges de manœuvre à votre budget.



Il faut bien entendu ne pas foncer sur l'offre la moins chère. Le prix ne fait pas tout. Par exemple, sur une sélection de deux ou trois offres, libre à vous de vous faire recontacter par un conseiller de l’organisme de mutuelle afin d’affiner votre choix en fonction de vos besoins.



Publié le Lundi 18 Septembre 2017 dans la rubrique Finances





