E-Wear Solutions : des vêtements "seconde peau" et connectés pour les ainés C’est incontestablement l’une des grandes tendances de l’habillement… Les vêtements connectés commencent à arriver sur le marché. Des produits qui s’adresseront bien évidemment à tout le monde, mais plus spécifiquement aux sportifs et aux personnes âgées. Dans ce contexte, Damartex a créé la société E-Wear Solutions spécialisée dans les habits « seconde peau » connectés pour les ainés.

C’est une évidence, le vêtement de demain sera connecté. Comme le reste de nos accessoires d’ailleurs qui interagiront tous de concert pour savoir si nous allons bien, si nous devons prendre nos médicaments, si nous devons boire, si nous devons faire de l’exercice, si nous devons dormir, etc.



Cela peut sembler quelque peu intrusif, mais il faudra s’y faire. Ou bien, il faudra continuer à porter ses vieux jeans et t-shirts de toujours… pour rester déconnecté.



Dans ce contexte, Damartex (la société qui commercialise le fameux Damart) vient de créer E-Wear Solutions, une start-up spécialisée dans les vêtements « seconde peau » connectés pour les seniors. Ces nouveaux vêtements s’inscrivent dans une véritable tendance de fond : celle des textiles intelligents, qui visent à améliorer notre bien-être, voire même notre santé, par le biais de ce que nous portons au quotidien.



Plus concrètement, cette jeune entreprise va mettre au point des sous-vêtements capables de récupérer nos données physiologiques (température, rythme cardiaque, fréquence respiratoire, activité musculaire, vitesse de mouvement) afin de les interpréter et d'informer les utilisateurs par le biais d'interfaces appropriées. Des partenariats avec différents intervenants du secteur de la personne âgée sont en cours… Affaire à suivre.



