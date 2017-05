DomusVi ouvre sa première maison de retraite en Chine Le groupe français de maisons de retraite DomusVi vient d’annoncer l’ouverture de sa première résidence à Xi’An en Chine, dans le centre du pays. Cette dernière est spécialisée dans l’accueil et la prise en charge des personnes âgées dépendantes, notamment les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Elle peut accueillir environ 380 personnes.

Comme l’indique Aymar Hénin, président de DomusVi : « la Chine représente une terre d’opportunités pour notre groupe. (…) C’est une étape majeure réussie dans notre stratégie centrée autour de deux axes : la qualité et le développement ».



Dans son communiqué, le groupe précise qu’il a pour ambition de s’installer dans une trentaine de villes en Chine d’ici cinq ans. Les autorités chinoises de la province du Shanxi (partenaire de ce premier projet) ont d’ores et déjà fait connaître leur souhait de poursuivre avec le groupe français à l'avenir.



Précisons que la Chine a officiellement abandonné il y a deux ans, la fameuse politique de l'enfant unique. Mais un peu tard… Le pays connait de fait un vieillissement sans précédent de sa population ; résultat direct de cette politique démographique menée dans les années 70. Depuis 1999, la Chine est considérée comme un « pays vieillissant ». Et ce n’est pas fini. Il est prévu que d'ici 2025, le nombre de personnes âgées dépassera les 300 millions et qu'il atteindra un pic de 487 millions de personnes en 2055 !



Soulignons que le pays compte actuellement 116.000 maisons de retraite avec environ 6,727 millions de lits, représentant respectivement une augmentation de 23,4% et de 16,4% en base annuelle. Cependant, ce chiffre reste largement insuffisant avec seulement 30,3 lits pour mille personnes âgées.



Dans ce contexte, les entreprises françaises de la Silver Economie ont un « coup à jouer » en Chine ; en effet, le pays est très demandeur de produits et services à destination des anciens. Certes, ce marché n’est pas facile, mais les potentiels de croissance sont gigantesques. Manifestement, DomusVi a parfaitement compris l’intérêt que ce pays représente en matière de croissance…



Publié le Vendredi 19 Mai 2017 dans la rubrique Maisons de retraite | Lu 141 fois







Dans la même rubrique : < > Maison de retraite : le phoque Paro comme outil thérapeutique MBV : des robots et des résidents