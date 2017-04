Dix vignerons indépendants de Champagne font la promotion de leurs produits

Avec plus de 15.000 vignerons qui bénéficient du droit à produire des vins de Champagne, il est effectivement compliqué de faire connaître sa marque et la qualité de ses produits... Pour remédier à cet obstacle, dix vignerons indépendants se sont regroupés en 2015 au sein de l’association Champagne Terroirs et C...



Une association qu’ils font vivre et connaître en participant aux principaux évènements nationaux et internationaux afin de présenter leurs différents produits. Dix maisons familiales et artisanales qui élaborent leurs champagnes dans le respect du terroir et des traditions. Ils ont également choisi d’associer à leur démarche des chefs qui sont pour eux, les meilleurs ambassadeurs de leur savoir-faire.



Si, pour la création de cette association, c’est l’Assiette Champenoise qui avait été retenue, cette année, les membres de Champagne, Terroirs et C... se sont réunis à l’Epi Dupin à Paris. Autour d’une dizaine de plats, s’est articulée la dégustation de dix champagnes provenant des différents terroirs régionaux et de leurs typicités.



100% chardonnay ou 100% pinot noir, élevés différemment, ces dix vins reflètent le caractère des vignerons qui les conçoivent. De cette sélection, nous avons relevé quelques maisons comme la cuvée Blanc de Noirs brut de chez Dauby, un vin rond élevé en foudre de 5.000 litres, la Loge Blanc de Noirs de François Secondé, le Piot Sevillano cuvée Rebelle à la minéralité très présente ou la cuvée Bertille 2009 de Gaidoz Forget, ou l’Extra-Brut blanc de blancs de chez Colin, un vin très minéral.



Il est bien sûr impossible de citer chaque maison. Avec des productions souvent réduites à 40.000 bouteilles, ces vignerons ne sont disponibles qu’à leur propriété ou chez certains cavistes privilégiant les petites maisons de qualité de Champagne, Terroirs et C...



Joël Chassaing-Cuvillier