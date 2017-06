DisonsDemain.fr : site de rencontres pour les quinquas et plus Le site Internet DisonsDemain.fr a pour slogan : « Le site de rencontres des jeunes de plus de 50 ans ». Il a annonce donc clairement la tendance dès l’arrivée sur sa page d’accueil, puisqu’il s’agit d’une plateforme en ligne qui permet aux quinquas et plus (a priori célibataires…) de trouver -ou retrouver- l’âme sœur.

De nos jours, les seniors célibataires sont de plus en plus nombreux. Une tendance qui s’accentue d’années en années avec les séparations qui surviennent passées la cinquantaine ou à l’arrivée de la retraite. Il y a aussi, et malheureusement, le cas des « jeunes » veuves ou veufs.



Séparés ou conjoint disparu, ces individus entament alors dans la grande majorité des cas, une nouvelle étape de leur existence. Une nouvelle jeunesse pour certains même, qui n’ont désormais qu’un but : refaire leur vie et retrouver l’âme sœur.



Parallèlement, tous les sondages les montrent : les jeunes seniors, les fameux baby-boomers, sont de plus en plus connectés, non seulement à la maison, mais aussi en vadrouille grâce à leurs tablettes ou à leurs téléphones mobiles. Simplifiés ou pas.



Dans ce contexte, on comprend le développement récent de sites internet de rencontres à destination de ces internautes aux temps grisonnantes. DisonsDemain.fr n’est clairement pas le premier, mais les premiers justement sont peut-être arrivés trop tôt. D’ailleurs on n’en entend plus parler...



Celui-ci se lance probablement au bon moment. Et doit avoir des sous puisqu’il peut se permettre des campagnes de publicité sur France 2 pendant les matches de Roland Garros… On retrouve bien évidemment les différentes caractéristiques de ce type de site : mise en ligne de votre profil et de photos, recherche en fonction de certains critères ou de zones géographiques, etc. Mais ce qui change peut-être par rapport aux sites de rencontres pour les plus jeunes, c’est que DisonsDemain.fr propose aussi de partage des activités en groupe dans la « vraie vie » afin de faire plus ample connaissance…



Publié le Mardi 6 Juin 2017







