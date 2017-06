Deux quinquas s'engagent dans le Rallye Trophée Roses des Andes Deux Lyonnaises, Nathalie, 58 ans, entrepreneuse et Catherine, préretraitée de 56 ans, ont décidé de s’inscrire pour la prochain Rallye-raid Trophée Roses des Andes 2018, un évènement sportif, solidaire et 100% féminin qui se déroulera en Argentine en avril prochain. Les deux femmes sont maintenant en recherche de sponsors !





« Notre rencontre en milieu professionnel nous a conduites à mener des projets ensemble, à faire face à des problématiques, à gérer des situations difficiles, à repartir parfois à zéro, mais aussi, à partager des moments de grande satisfaction et de réussite personnelle ou collective ».



Et d’ajouter, « nous sommes simplement animées de l’envie d’entreprendre et de partager une aventure où la solidarité et l’entraide prédominent. Au-delà de ce défi personnel et sportif, nous avons souhaité donner du sens à notre projet en soutenant deux associations d’enfants porteurs de handicap ».



Nathalie

Originaire de Lyon où se trouve également une grande partie de ma famille, j’ai eu la chance de pouvoir voyager en Europe, puis en Amérique Centrale, en Amérique du Sud et en Asie. Ces voyages m’ont apporté une grande ouverture d’esprit tant par la découverte de nouvelles cultures que les contacts humains.



C’est un défi personnel de dépassement de soi, un challenge qui allie aussi le fait de redécouvrir la beauté des paysages du nord-ouest argentin. C’est aussi, par le biais de l’association, le souhait d’apporter du bien-être aux enfants et de partager avec eux des moments inoubliables.



Catherine

Etablie sur Lyon depuis plus de trente ans, j’ai passé mon enfance entre l’Alsace, la région parisienne et l’ouest de la France, ce qui m’a donné la « bougeotte ». A 18 ans, premier voyage en solo en Grèce, puis l’Asie, l’Afrique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Inde… en combinant le plus souvent découverte touristique et pratique sportive.



Au-delà du défi personnel, ce rallye en Argentine va me permettre de prouver que la motivation peut être un facteur de réussite et que la solidarité et l’humanité ont leur place au coeur de toute action. Un sourire sur le visage de ces enfants que nous souhaitons aider et ce sera là notre victoire !



