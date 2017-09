Des protéines pour renforcer la force musculaire des seniors Des chercheurs québécois établissent un lien entre la consommation de protéines et une plus grande force musculaire chez les personnes âgées. Ce sont les conclusions d’une étude menée à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) en collaboration avec l’Université de Sherbrooke et l’Université de Montréal.





L’équipe de chercheurs s’est penchée non seulement sur la quantité de protéines consommée, mais aussi sur sa distribution aux repas chez les personnes âgées de 67 ans et plus, en se servant de l’une des bases de données les plus exhaustives au Québec. Les résultats de l’étude, qui a été publiée dans la revue American Journal of Clinical Nutrition, apportent un éclairage nouveau sur l’alimentation des personnes dans une population vieillissante.



« Beaucoup de personnes âgées, particulièrement en Amérique du Nord, consomment la majorité de leur apport journalier en protéines aux repas du midi et du soir. Nous voulions voir si les personnes qui ajoutent une source de protéines au petit-déjeuner et qui auraient donc un apport équilibré en protéines aux trois repas, avaient une plus grande force musculaire », explique l’auteur principal de l’étude, le Dr Stéphanie Chevalier, professeur adjoint à l’École de nutrition humaine de l’université McGill.



Pour obtenir ces résultats, les chercheurs de l’IR-CUSM ont analysé les données de la cohorte NuAge, qui compte près de 1.800 personnes qui ont été suivies pendant trois ans. Ils ont passé en revue les habitudes de consommation de 827 hommes et 914 femmes en santé âgés de 67 à 84 ans résidant au Québec en essayant d’établir des liens avec des variables comme la force, la masse musculaire ou la mobilité.



« Nous avons observé que les participants, hommes et femmes, qui consommaient des protéines de manière équilibrée durant la journée, avaient une plus grande force musculaire que ceux qui en consommaient davantage lors du repas du soir et moins le matin. Cependant, il semble que la distribution des protéines au cours de la journée n’a pas de lien avec la mobilité des participants », explique l’auteur de l’étude, le Dr Samaneh Farsijani.



Tous les tissus corporels, dont les muscles, sont composés de protéines qui elles-mêmes sont constituées d’acides aminés. Si les apports protéiques diminuent, la synthèse ne se fait pas correctement et cela entraine une perte de masse musculaire.



« Nos travaux de recherche sont fondés sur des données scientifiques qui démontrent que les personnes âgées ont besoin de consommer une plus grande quantité de protéines par repas car elles ont besoin d’un plus grand « boost » d’acides aminés pour engendrer la synthèse protéique », explique le Dr Chevalier, qui ajoute qu’un des acides aminés essentiels connu pour le renouvellement des protéines est la leucine. « Il serait donc intéressant, conclut-elle, de se pencher, lors de futures études, sur les sources de protéines et leur composition en acides aminés afin d’aller plus loin dans nos observations. »



*Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier des Producteurs laitiers du Canada. L’article a été co-écrit par Samaneh Farsijani, Hélène Payette, José Morais, Bryna Shatenstein, Pierrette Gaudreau, et Stéphanie Chevalier.



Publié le Lundi 4 Septembre 2017 dans la rubrique Nutrition | Lu 155 fois





