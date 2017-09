Des mots pour Alzheimer avec France Alzheimer et maladies apparentées

Un spot de sensibilisation de 30 secondes et quatre lectures de personnalités sur la mémoire et la maladie d'Alzheimer, réalisées avec le concours d’Alexandre Brasseur, Shirley Bousquet, Laurent Romejko et Marie-Christine Adam, seront diffusées à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 27 octobre prochain.



Dans la pratique, cette campagne de communication poursuit un double objectif : mobiliser le grand public autour de cette maladie et l’inciter à agir sur tous les fronts pour venir en aide aux malades et à leurs proches (don, soutien de la recherche, formation des aidants...).



Rappelons qu’en France en 2017, la maladie d’Alzheimer affecte 900.000 personnes. On estime que 600 nouveaux cas apparaissent tous les jours dans l’Hexagone. Un nouveau malade est détecté toutes les 7 secondes dans le monde. A ce jour, il n’existe aucun traitement curatif. En 2020, le nombre de malades devrait atteindre les 1.275.000 compte-tenu du vieillissement de la population.