D'accord de Denis Beneich : un beau roman sur Alzheimer Les éditions Actes Sud ont publié en mai dernier, D’accord, un roman de Denis Beneich qui aborde la maladie d’Alzheimer avec doigté et humaniste. Un père, son fils et le grand-père dont l’esprit s’éloigne, touché par la maladie.

L’auteur, traducteur et éditeur Denis Beneich en est déjà à son septième roman, mais c’est la première fois qu’il aborde le thème de cette maladie qui touche de nos jours, près de 900.000 personnes en France. L’histoire est celle d’un homme qui rend visite à son vieux père dans sa maison de retraite. Peut-être est-ce la dernière fois qu’ils se voient…



Craignant cette « confrontation » -les relations entre les deux hommes n’ont pas toujours été « simples »-, il décide de venir accompagner de Vlad, son fils. Finalement, face à l’attitude du grand-père, silencieux et froid, comme vide… C’est le jeune homme qui va prendre les choses en mains. Il va faire rire son papi, évoquer sa vie quotidienne, se promener avec lui et in fine, libérer son père d’un passé pesant.



« Avec un art consommé du funambulisme, Denis Beneich trace une géométrie intime des éclipses de la transmission. Et nous offre un bijou d’humanité, d’émotion combattue et d’humour salvateur. Comme une posologie délicate et généreuse contre les violences du bilan familial, D’accord propose une économie alternative des échanges, une petite fugue espiègle, traversée d’une poésie d’avant la nuit » souligne l’éditeur sur son site Internet.



Publié le Lundi 19 Juin 2017 dans la rubrique Culture | Lu 68 fois







Dans la même rubrique : < > Musée Maillol : exposition 21, rue de la Boétie, une affaire de famille Marie-Francine : entretien avec Valérie Lemercier (film)