Croisière Age tendre du 4 au 11 novembre 2017 Vous avez aimé les concerts ? Vous allez adorer la croisière ! En effet, tous les artistes de la fameuse série de concerts Age tendre vont se retrouver lors d’une croisière en mer Méditerranée à bord du luxueux navire MSC Splendida du 4 au 11 novembre. A vos réservations.

Rappelons qu’à l’origine, Âge tendre et tête de bois était une émission de variété de la télévision française, animée par Albert Raisner et diffusée du 30 mai 1961 jusqu'en octobre 1966 sur la première chaîne de la RTF puis de l’ORTF. L’émission fut par la suite été rebaptisée Tête de bois et tendres années d’octobre 1966 à juillet 1968...



Depuis 2006, des producteurs ont remis sur scène, la plupart des grandes stars de l’époque des yéyés. Et le résultat a dépassé leurs espérances les plus folles. Gérard Lenormand, Sheila, Hugues Aufray (dont c’est la première participation), Linda de Suza, Marcel Amont, Isabelle Aubret, Pascal Danel et bien d’autres, remplissent les salles de toute la France. Parmi les titres proposés : « Santiano », « Les Rois mages », « La Ballade des gens heureux », « Les Neiges du Kilimandjaro », « Le Mexicain », « Oh les filles ! », « Sugar Baby Love »...



Avec près de cinq millions, Age tendre est le spectacle vivant français ayant rassemblé le plus grand nombre de spectateurs ces dix dernières années ! A noter que désormais, c’est la société du présentateur Christophe Dechavanne qui a repris en main la production de ce grand spectacle.



Ainsi, ces stars de toujours qui ont bercé plusieurs générations -mais surtout celle des baby-boomers- seront exceptionnellement réunis sur un navire de la compagnie MSC, le Splendida, du 4 au 11 novembre 2017. Plus de 25 artistes pour un double voyage. Tout d’abord en Méditerranée occidentale (Gênes, Malte et Corse), mais également dans le temps, au cœurs des années 60-70.



Chaque soir, vous pourrez assister à un nouveau spectacle présenté par Sophie Favier et écouter les stars qui ont bercé votre jeunesse. De 19h et 21h, quatre artistes se produiront sur scène entourés par Guy Matteoni (directeur musical de la tournée et chef d'orchestre d'Age tendre depuis 2006) et ses musiciens dans l'immense théâtre du MSC Splendida. Cette scène hors norme peut accueillir 1.603 passagers et n'a rien à envier à la mythique salle de l'Olympia !



Les artistes

Marcel Amont - Isabelle Aubret - Hugues Aufray - Claude Barzotti - Marie-Paule Belle - Georges Chelon - Pascal Danel – Dave - Christian Delagrange - Linda de Suza - Richard Dewitte - Gilles Dreu - Charles Dumont – Les Forbans – Les Gibson Brothers - Pierre Groscolas - Charlotte Julian - Patrick Juvet - Jean-Jacques Lafon - Philippe Lavil - Herbert Leonard - Jeane Manson - Jean-François Michael - Nicoletta – Ottawan – Sheila – Stone et Michèle Torr…



L’éco-navire MSC Splendida, vous transporte dans un univers luxueux à la découverte des plus beaux endroits au monde. Vous serez séduit par la musique live et l’extraordinaire variété des bars thématiques et restaurants et de délicieuses options s’offriront à vous, des spécialités méditerranéennes traditionnelles à celles, plus épicées, de la cuisine Tex-Mex.



De nombreuses installations sportives vous attendent également, avec quatre piscines, une piste de jogging, un terrain de squash et une salle de sport ultramoderne.



Après tous ces efforts, vous pourrez vous détendre au spa avec un massage balinais, des soins de thalassothérapie ou des soins de beauté, un hammam, un sauna, un solarium ou encore des bains à remous. Vous aurez également la possibilité de prendre le soleil dans le calme et l’intimité du solarium Top 18, à la vue fabuleuse.







