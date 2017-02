CroisiEurope vous propose de partir en croisière avec Francis Huster Depuis quelques années, les croisiéristes proposent non seulement des croisières à thème, mais également, des croisières avec des intervenants ou des acteurs prestigieux. C’est le cas cette saison de CroisiEurope qui vous propose de naviguer à Paris ou Venise en compagnie de Francis Huster !

Naviguer avec Francis Huster. Quelle chance. Désormais, c’est possible grâce à CroisiEurope qui propose pour cette saison, des croisières avec cet immense acteur qui s’est illustré autant au théâtre qu’un cinéma.



Homme de talent pour qui le théâtre est une véritable passion, le comédien livrera aux convives de ces escapades fluviales, de savoureuses anecdotes et de belles histoires sur deux grands noms du théâtre : Molière et Sacha Guitry.



Son souhait, rencontrer les amateurs pour échanger, partager et vibrer autour des œuvres et de leurs auteurs tout en évoquant les grands acteurs dont il est l'héritier direct. Une manière originale de découvrir l'envers du décor… de théâtre, bien sûr !



Trois dates sont proposées. Deux à Paris et une, plus prestigieuse, à Venise. Les deux premières se tiendront les 5 et 12 mars 2017 sur la Seine à bord du MS Seine Princess. En navigation, le bateau longera les quais de Paris illuminé au fil des lieux mythiques tels que la Tour Eiffel, le Grand Palais, le Louvre, Notre Dame. Nourritures terrestres et spirituelles se conjugueront à merveille lors de ce dîner d'exception.



Mais le « clou du spectacle » se tiendra du 14 au 19 mai 2017 sur le Pô à bord du MS Michelangelo autour de Toscanini. Le croisiériste strasbourgeois propose une évasion culturelle inédite associant les plaisirs de la croisière à ceux du théâtre au cœur même de Venise, la Sérénissime. Francis Huster sera le maître de séance de ce temps fort exceptionnel : il dévoilera les coulisses et quelques indiscrétions de cet univers passionnant. À ses côtés, le pianiste Giovanni Bellucci, premier prix de conservatoire de Rome en 1987 l'accompagnera de ses mélodies choisies tout spécialement pour l'occasion.



Par ailleurs, au cours de cette croisière, vous assisterez à la représentation de la pièce « Passionnément Toscanini » d’après une mise en scène de Steve Suissa. Francis Huster y incarne Arturo Toscanini, l'illustre chef d'orchestre Italien du XXe siècle. Naturellement, le programme de cette croisière réserve aussi des visites incontournables comme celle du théâtre de la Fenice, symbole de la cité vénitienne, Vérone et ses arènes, Vicence et la villa Rotonda, Padoue et les fresques de la chapelle Scrovegni et les splendides villes de la lagune, Burano et Torcello.



Précisons que le comédien est d’ores et déjà rompu à ce type d’exercices puisqu’il a déjà participé à des croisières de ce type ; notamment l’été dernier en Méditerranée, il abordait alors l’œuvre de Stephan Sweig.

Plus d'information : CroisiEurope Paris ·



Tél. : 01 44 32 06 60 · Email :



www.croisieurope.com



6 jours à partir de 1 499 euros : CroisiEurope Paris ·: 01 44 32 06 60 · Email : paris@croisieurope.com



Publié le Mercredi 1 Février 2017







