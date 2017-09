Colombie : un programme pour réduire la fracture numérique des seniors Le programme colombien « AdulTICoProgram » a été récompensé par le Prix UNESCO-Confucius d’alphabétisation 2017 pour sa transmission de compétences numériques aux personnes âgées. Ce prix a été décerné au Secrétariat des Technologies de l’information et de la communication de la ville d’Armenia, dans le département de Quindío, en Colombie.





Dans la pratique, AdulTICoProgram enseigne les compétences informatiques de base, l’alphabétisation, l'utilisation des réseaux sociaux et le bon usage des terminaux mobiles. Les « anciens » participent à des formations interactives dans le cadre d’ateliers-séminaires qui font intervenir une approche d'apprentissage par la pratique.



Comme l’indique Bernardo Arango Restrepo, l’un des responsables du Secrétariat : « L'alphabétisation est un processus important pour la qualité de vie de chacun et sans elle, de nombreuses opportunités demeurent inaccessibles. Plus ils avancent en âge, plus les adultes âgés qui n'ont pas eu l’occasion d’être alphabétisés ont l’impression d’être rejetés et parfois même oubliés ».



Non seulement les seniors et les personnes âgées sont initiés aux compétences numériques, mais ils sont aussi sensibilisés aux opportunités qu’offre Internet. Cela accroît leur capacité à recourir aux services de consultation, d’information et de mise en réseau. Ces différentes compétences renforcent positivement leur indépendance et leur autonomie tout en élargissant leurs perspectives et leurs connaissances.



D’une manière générale, plus les formalités traditionnelles doivent être réalisées par le biais d’Internet, plus il est nécessaire non seulement de mettre des tablettes à disposition des ainés, mais aussi de leur dispenser une formation aux compétences d’alphabétisation et aux autres compétences pour une utilisation efficace de ces services électroniques.



« C’est ainsi qu’a vu le jour un projet d'alphabétisation numérique sérieux et structuré ; il existe depuis quatre ans et il a permis aux personnes âgées d’être encore plus indépendantes vis-à-vis des technologies » indique Carlos Fernando Benitez, à l’origine de ce projet.



Et Bernardo Arango Restrepo de conclure : « ce programme nous apprend que chaque jour, quel que soit notre âge, nous devons nous donner la possibilité d'apprendre. La technologie offre d’infinies possibilités de communication et d'accès à l'information et les personnes âgées de la Ville d’Armenia à Quindío, en Colombie, en ont profité pour s’affranchir des obstacles liés à l’âge et surtout des préjugés selon lesquels les adultes ne sont pas capables d’acquérir de nouvelles compétences ».



Source Le Secrétariat s’attache à améliorer les services en ligne afin de réduire la fracture numérique entre les résidents de la ville d’Armenia. En 2014, il a lancé « AdulTICoProgram » pour dispenser aux personnes âgées des compétences numériques. En 2016, plus de 2.275 élèves âgés de 54 à 80 ans ont bénéficié de ce programme.Dans la pratique, AdulTICoProgram enseigne les compétences informatiques de base, l’alphabétisation, l'utilisation des réseaux sociaux et le bon usage des terminaux mobiles. Les « anciens » participent à des formations interactives dans le cadre d’ateliers-séminaires qui font intervenir une approche d'apprentissage par la pratique.Comme l’indique Bernardo Arango Restrepo, l’un des responsables du Secrétariat : « L'alphabétisation est un processus important pour la qualité de vie de chacun et sans elle, de nombreuses opportunités demeurent inaccessibles. Plus ils avancent en âge, plus les adultes âgés qui n'ont pas eu l’occasion d’être alphabétisés ont l’impression d’être rejetés et parfois même oubliés ».Non seulement les seniors et les personnes âgées sont initiés aux compétences numériques, mais ils sont aussi sensibilisés aux opportunités qu’offre Internet. Cela accroît leur capacité à recourir aux services de consultation, d’information et de mise en réseau. Ces différentes compétences renforcent positivement leur indépendance et leur autonomie tout en élargissant leurs perspectives et leurs connaissances.D’une manière générale, plus les formalités traditionnelles doivent être réalisées par le biais d’Internet, plus il est nécessaire non seulement de mettre des tablettes à disposition des ainés, mais aussi de leur dispenser une formation aux compétences d’alphabétisation et aux autres compétences pour une utilisation efficace de ces services électroniques.« C’est ainsi qu’a vu le jour un projet d'alphabétisation numérique sérieux et structuré ; il existe depuis quatre ans et il a permis aux personnes âgées d’être encore plus indépendantes vis-à-vis des technologies » indique Carlos Fernando Benitez, à l’origine de ce projet.Et Bernardo Arango Restrepo de conclure : « ce programme nous apprend que chaque jour, quel que soit notre âge, nous devons nous donner la possibilité d'apprendre. La technologie offre d’infinies possibilités de communication et d'accès à l'information et les personnes âgées de la Ville d’Armenia à Quindío, en Colombie, en ont profité pour s’affranchir des obstacles liés à l’âge et surtout des préjugés selon lesquels les adultes ne sont pas capables d’acquérir de nouvelles compétences ».



Publié le Jeudi 7 Septembre 2017 dans la rubrique Internet | Lu 167 fois





Dans la même rubrique : < > Epicery : un service de livraison à domicile pour manger plus sain Tatiana Subbotina : une mamie russe star de Youtube