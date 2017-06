Chia : une petite graine si riche en Omega 3 ! Cocorico ! Après dix ans de sélection généalogique, la société Panam mis au point Oruro, une variété de graine de chia qui vient d'obtenir son autorisation de mise sur le marché sur le territoire Européen. Cette culture concentre une haute valeur nutritionnelle et notamment, une exceptionnelle teneur en omega-3, un acide gras essentiel trop rare dans l'alimentation occidentale.

Exceptionnellement riche en Omega-3, acide gras essentiel mais devenu trop rare dans notre alimentation, cette graine brune originaire du Mexique est malheureusement encore peu connue du grand public.



Culture historique et ancestrale des régions tropicales et subtropicales, la graine de chia française (prononcer « t'chia ») se présente comme une alternative aux productions d'Amérique centrale importées jusqu'à présent.



Comme l’indique le producteur, la « chia est la source végétale la plus concentrée au monde en Omega-3 ». Rappelons que cet acide gras est essentiel à notre santé mais que l’homme moderne présente d'importantes carences en la matière ; une consommation journalière inférieure à 1 g vs 2 à 3 g recommandés. Ainsi, 10 g de chia par jour permettraient de couvrir 100% des besoins journaliers et ramèneraient le ratio omega6/omega3 en dessous de 4.



Bon pour le cœur, pour l’équilibre émotionnel, pour la prévention de certaines maladies… Les oméga 3 possèdent mille et une vertus. L’action la plus connue et reconnue des oméga 3 est la réduction du risque de maladies cardio-vasculaires et d’accidents vasculaires cérébrales.



En effet, les oméga 3 contribuent à des phénomènes de diminution de triglycérides dans le sang, une meilleure fluidification du sang, une baisse de la pression artérielle et une préservation de la présence du bon cholestérol. Certains chercheurs ont également démontré que les oméga 3 avaient des effets avérés sur le cerveau, la dépression et la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).



Outre sa teneur en Omega-3, la chia contient également des fibres, des protéines, des vitamines B et E, du calcium et des antioxydants. Un concentré nutritionnel unique, sans gluten, qui fait de la chia le « super aliment » ou « alicament » par excellence. De plus, ses propriétés mucilagineuses en font aussi un excellent coupe-faim.



Les graines de chia peuvent être ajoutées tel quel dans l'alimentation quotidienne ; plats, boissons, yaourts et sauces, mais aussi dans les céréales du petit déjeuner, barres énergétiques, plats, desserts, etc. Elles peuvent aussi être pressées à froid et utilisée en huile et en tourteau. La France compte actuellement une centaine de producteurs.



*protégée auprès de l'INOV (Instance Nationale des Obtentions Végétales)



Publié le Jeudi 22 Juin 2017







