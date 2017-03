Bricolage avec Robert : le "Monsieur Bricolage" senior du web Robert est un ancien journaliste âgé de plus de 70 ans qui était spécialisé dans le bricolage. Depuis cinq ans, il propose des petites vidéos (des didacticiels) qui vous permettent de devenir un pro des travaux domestiques et ménagers. Sans aucun doute, son âge et donc son expérience, ont fait de lui une véritable référence dans le domaine sur le web.





Rappelons qu’un didacticiel est un petit film vidéo qui explique dans le détail comment réaliser telle ou telle opération. Avec le développement de l’Internet, ces guides en ligne se sont très largement développés et forment désormais une importante communauté suivie par des millions d’internautes dans le monde. Il en existe sur tous les sujets possibles et imaginables ! Du changement d’un bracelet de montre à l’utilisation de la scie sauteuse en passant par la pâtisserie !



Robert Longechal, lui, c’est Monsieur Bricolage. Outils et techniques n’ont absolument aucun secret pour lui avec ses trente années d’expérience. Il possède son propre site web et diffuse ses vidéos en ligne sur sa propre chaine (il essaie véritablement tous les produits qu’il met en avant). Ce bricoleur hors-pair enregistre tout de même plus de 15 millions de vues et plus 52.000 abonnés sur son compte internet. Ce qui n’est pas rien ! Robert est également le rédacteur en chef du magazine Bricoler du Côté de la Maison et chroniqueur de radio.



