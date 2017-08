Bordeaux : Pierre Bertolotti peint une fresque pour le 100ème anniversaire de sa grand-mère

Peu de grand-mères peuvent se vanter de recevoir un tel cadeau de la part de leur petit-fils. Même pour leurs cent printemps.



Ainsi, l’artiste graffeur lorrain Pierre Bertolotti, 35 ans, qui signe Scaf Oner (sorte de nom de scène pour ce genre de créateurs) a réalisé le week-end dernier, une fresque inspirée d’un cliché du photographe anglais Lee Jeffries.



Cette dernière, qui représente un couple de personnes âgées s’embrassant, en noir et blanc, a été peinte à Bordeaux au sein de l’espace Darwin, qui se trouve sur la rive droite de la ville et qui permet à ces artistes de s’exprimer en toute liberté. Sur le côté gauche de l’œuvre, on peut voir la mention : « Happy birthday mamie, 100 ans ».



« Je trouve le symbole fort, l'amour entre deux personnes assez âgées, explique Pierre Bertolotti sur le site de France Bleu, et ça représente un peu ce qu'elle a vécu avec mon grand-père pendant des années ».