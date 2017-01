Autriche : le programme Fit & Mobile 77+ favorise l'endurance des ainés Le 19 janvier 2017, le Conseil Scientifique et Ethique International du Groupe ORPEA a organisé à Paris sa cérémonie annuelle des ORPEA Excellence Awards. Parmi les quatre gagnants de cette année, le programme autrichien Fit & Mobile 77+ qui vise à favoriser l’endurance physique des personnes âgées. Détails.

Le Programme « Fit & Mobile 77 + » d’entretien physique pour l’endurance et l’équilibre des personnes âgées a été mis en place par le groupe de maisons de retraite SeneCura de Vienne en Autriche. Il a reçu cette année le prix dans la catégorie « Innovation soignante ».



On le sait, les limitations fonctionnelles et de mobilité liées à l’âge, à la dégradation de la force musculaire, à la perte de l’équilibre et de l’endurance physique, sont associées à une plus grande faiblesse, ainsi qu’à un risque de chute accru. Avec les conséquences parfois dramatiques, voire fatales, que cela peut entrainer.



Basée sur une étude pilote menée avec l’Université médicale privée Paracelse de Salzbourg, ce programme a été mis en place dans quinze maisons de retraite (de type EHPAD) du groupe SeneCura en Autriche dans l’objectif d’accroître la force musculaire, l’endurance, la coordination et l’équilibre des résidents. Cet entraînement est progressif en résistance et accompagné par des entraîneurs spécialisés. Des prestations de physiothérapie, d’ergothérapie ainsi que des conseils sur les régimes et la nutrition sont également proposés en complément.



Suite à ce programme, des effets positifs ont été enregistrés sur la mobilité, le statut nutritionnel, la fonction physique, la confiance, les activités quotidiennes et l’autonomie des résidents. Source de bien-être, ce « cursus » a d’autre part contribué à créer du lien et à favoriser les échanges avec les habitants du village. De fait, le centre de fitness dans lequel est pratiquée cette activité, est devenu un lieu de rencontres apprécié avec les villageois qui bénéficient d’un accès gratuit.



Bref, ce programme est non seulement bon pour la santé physique de ces résidents mais également pour leur bien-être psychique.



