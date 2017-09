Audika : mécène de la Comédie-Française Audika, l’un des spécialistes de l’audition en France, a décidé de devenir mécène de la Comédie-Française en contribuant à la modernisation des équipements de cette splendide et historique salle de théâtre où les grands classiques se succèdent depuis plus de deux cents ans.

Institution culturelle française fondée en 1680 et résidant depuis 1799 (salle Richelieu) au coeur du Palais Royal dans le 1er arrondissement de Paris, la Comédie-Française est un lieu emblématique de la culture française. Chaque année, elle accueille des milliers de spectateurs, férus de théâtre et de belles lettres.



Cette salle prestigieuse, haut lieu du théâtre français, jouit naturellement d’une acoustique exceptionnelle grâce à son architecture dite « à l’italienne », portant divinement les voix des comédiens sur scène.



Toutefois, ces quinze dernières années, le spectacle vivant a beaucoup évolué. Le précédent équipement son ayant été installé en 2002, il n’est plus adapté et présente de réels problèmes de fiabilité. Le remplacement de cet équipement était donc nécessaire.



C’est pourquoi en 2017, Audika, l’une des leaders de l’audition en France, a répondu présent et est devenu mécène de la Comédie-Française, afin de contribuer à la modernisation des équipements sonores de la salle. L’objectif est simple : équiper la salle Richelieu d’un matériel répondant aux besoins actuels de sonorisation des mises en scènes contemporaines.



Grâce à l’acquisition et l’installation de trois nouvelles consoles son et de leurs connexions, la Salle Richelieu sera enfin dotée des équipements aujourd’hui indispensables à une grande salle de théâtre, de renommée internationale. Ces consoles modulables et puissantes sauront s’adapter à toutes les mises en scène et amélioreront grandement la qualité sonore des représentations, pour le plus grand plaisir du public.



Comme le souligne Alain Tonnard, président et co-fondateur d’Audika : "en tant qu’experts du monde de l’audition, ce mécénat culturel nous a semblé tout à fait légitime. Dorénavant, la Comédie-Française pourra proposer des spectacles d’une qualité sonore remarquable. Nous sommes ravis de contribuer à l’évolution des équipements sonores de ce lieu emblématique, chargé d’histoire".



